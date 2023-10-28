Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bayrak dağıtımı sırasında zabıta amirini bıçaklayan zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa’da, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü nedeniyle Eyyübiye ilçesinde esnafa bayrak dağıtımı sırasında iş yeri sahibi Mehmet B., tartıştığı zabıta amiri Hasan Yunusoğlu’nu bıçakla yaraladı. Yaralı zabıta amiri hastanede tedavi altına alındı. Mehmet B. isimli zanlı ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.