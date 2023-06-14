Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü okul kantinleri başta olmak üzere zincir marketlere ve çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler son 1 ayda 148 işyerini denetlerken, 3 işletmeyi ise faaliyetten men etme işlemi uyguladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hizmet bölgesi içerisinde sosyal yaşamın sağlıklı ve güvenli şekilde işlerliğini sürdürmesi için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlüğe bağlı ş yeri denetim ekipleri il merkezinde son bir ay içerisinde 17’si okul kantini, 128’i işyeri, 3’ü zincir market denetimi olmak üzere gerçekleştirdiği 148 işyeri denetimi ile halk ve çevre sağlığının korunması noktasında görev ifa etti.

Yapılan denetimlerde 75 işyerine ruhsatsızlıktan tespit tutanağı tanzim edilmesini sağlayan ekipler, ayrıca, 2 kahvehanenin ruhsatının olmaması ve kumar faaliyetlerinde bulunmasından ötürü, 1 büfenin de ruhsatsız şekilde faaliyette bulunmasından ötürü işletme faaliyetlerinden men edilmesini sağladı.