"Z Kuşağı’nın Gözünden Kendi Hikayelerinin Kahramanları Kısa Filmler Galası" gerçekleştirildi.

Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü tarafından düzenlenen "Z Kuşağı’nın Gözünden Kendi Hikayelerinin Kahramanları Kısa Filmler Galası" Cermordern’de yapıldı. Ankara’da bazı lise öğrencilerinin üniversitenin "Kısa Film Senaryo Yazımı ve Çekimi Workshop’u"nda ürettikleri kısa filmler davetlilerle buluştu. Kısa filmlerin gösterimi öncesinde davetlilere müzik dinletisi yapıldı. Halkla İlişkiler Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu kısa film gösterimleri öncesinde program hakkında bilgi vererek, "Kendi hikayesinin kahramanı Z Kuşağı Film Galası aslında deneyimsel öğrenmenin üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen projesinin iz düşümü ve bu çerçevede Ankara’nın bilinen ve başarılı liselerinin en pırıltılı öğrencilerini üniversitemizde ağırlayıp onların kendi fikirleri ile ürettikleri halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk projesinin ayağı olarak bir kısa filmin kurgulandığı, yazıldığı, adının konulduğu, afişinin üretildiği bir bütünleşik çalışma aslında. Bu çerçevede hayatlarının ilk filmini gerçekleştiren bu parlak Z kuşağı gençlerimizi daha sonra da Ankara’nın kıymetli sanat mekanlarından Cermodern’de ağırlayarak onları ömürlerinin ilk galasında sahneye çıkarıyor ve kendi bakış açıları ile toplumlarını nasıl değerlendirdikleri, geleceklerini ve yarınlarına dair nasıl bir beklenti içerisinde olduklarını sanat yolu ve iletişimin gücü ile aktardıkları bir gala düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lise öğrencilerinin oluşturdukları kısa filmlerin gösterimleri yapıldı. Öğrencilere sertifikalarını ise üniversite akademik kadrosu, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü ve Etimesgut Kaymakamı takdim etti.