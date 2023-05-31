Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi’nde İbrahim Çankaya tarafından kaleme alınan makalede, Z kuşağının iş hayatından beklentileri üzerine yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı.

“Z Kuşağı öğretmenlerin sayısı artacak”

Ülkemizde son dönemlerde kuşaklar ve kuşaklar arası ilişkilere dair bir çok araştırma yapıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin algıları saptamak ve okullarda yakın gelecekte çoğunluğu teşkil edecek Z kuşağı öğretmenlerin kişisel tercihlerini daha iyi tanımak amacıyla yapılan araştırmada, “Bunların beklentilerini bilmek ve okul yöneticilerinin okullara yönelik kararlar alırken bu kuşağın hassasiyetlerini dikkate almak konularında yol göstermesi bakımından önemli kabul edilmektedir. Çalışmada doğrulanan hipotez bağlamında Z kuşağının iş hayatına yönelik beklentilerin değişmesinde sosyal adalet ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin algılarında meydana gelen değişmelerin belirleyici olduğu düşünülmektedir.” denildi

Z Kuşağı’nda beklentiler fazla

Yapılan araştırmada Z kuşağının sosyal adaleti yetersiz bulduğu ve toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verdiği belirtilerek, “İş hayatından beklentilerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Z kuşağının algısına göre; toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal adalet ile iş hayatından beklentiler arasında kısmı aracılık etkisi göstermektedir. Z kuşağının iş hayatındaki beklentilerinin değişmesi, sosyal adalet ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin algılarının değişmesine bağlıdır.”

Araştırmanın sonucu ile ilgili öneriler

Z kuşağı öğretmenlerinin daha fazla artacağı için okul yöneticilerine sosyal adalet liderliği, demokratik liderlik konularında hizmet içi eğitimler verilmesi gerektiği söylenen araştırmada, “Okullarda hesap verebilir yönetim yaklaşımına geçilmeli böylelikle z kuşağı öğretmenlerinin sosyal adalete ve cinsiyet eşitliğine olan güvenin artması sağlanabilir. Z kuşağı öğretmen adaylarının iş hayatından beklentileri yüksek olduğu için bu kuşağa, beklenti yönetimine ilişkin seminerler verilmelidir.”