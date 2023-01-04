Kayseri’de kına gecelerinin olmazsa olmazı bindallıda Z kuşağı ‘Hint’ modelini tercih ediyor.

Kayseri’de kına gecelerinin olmazsa olmazı bindallıda Z kuşağı ‘Hint’ modelini tercih ediyor.

Tarihi Osmanlı dönemine kadar dayanan ve düğünlerde gelinlik kadar önemli olan bindallıya olan ilgi günümüzde de sürüyor. En çok kullanılan modeli kaftan modeli olsa da Z kuşağı bindallıda ‘Hint’ modelini daha çok tercih ediyor. Pandeminin ardından düğünlerin artmasıyla bindallıya olan ilginin de arttığını söyleyen Yeşim Gelinlik Mağaza Müdürü Murat Gültekin, “2022’de güzel bir sene geçirdik. Başarılı ve eksiksiz bir sene geçirdik. Müşterilerimizin isteklerini her anlamda yerine getirdik. Pandemi döneminin bitmesinin ardından kına organizasyonları çoğalmaya başladı. Tabii pandemi döneminde salonların yasak olması nedeniyle daha çok sadece nikah yaparak evlenen müşterilerimiz vardı. Pandemi döneminde bu nedenle bindallı çok fazla tercih edilmedi. Tabii ki pandeminin tamamen bitmesinden sonra müthiş bir patlama oldu, satışlarımız yükseldi. Daha çok örf ve adetlere göre kaftan tarzı tercih edildi. Z kuşağı için ise daha çok Hint ve transparan modellerimiz artış gösterdi. Özellikle ana renkler dışında siyah önemli bir adım attı. Özel siparişlerimiz, özel isteklerimiz dışında bedenlere göre dikimleri müşterimize 3 gün gibi kısa bir sürede yetiştiriyoruz. Kışın genelde soğuk havalarda kalın olduğu için kaftanlı bindallılarımız tercih ediliyor. Ancak sezon dediğimiz döneme girdiğimizde yani 4’üncü aylardan sonra daha çok Hint bindallılar rağbet görüyor. Bana bir büyüğüm ‘Evlendikten sonra eşyanı değiştirebilirsin, mobilyanı değiştirebilirsin. Sıkılırsın eşyanı değiştirebilirsin. Ancak bu düğün olayı bir kez yaşanıyor. Bir kere giyiliyor. Rabbimde bir kez gitmeyi nasip etsin’ derdi. Gelinliği alan müşterilerimize kesinlikle bindallı giymelerini, özellikle Hint bindallıyı denemelerini öneriyorum” şeklinde konuştu.

Bindallı nedir?

Bindallı, genellikle mor kadifeden yapılmış ve üzerine sırma ile kabartma dal, yaprak, çiçek işlenmiş kadın giysisidir. Atlas kumaş veya kadife kumaş üstüne sırma, kılaptan veya sim ile serpme dal, yaprak, çiçek motifleri işleyerek elde edilen işlemeli elbiselere bindallı denir. Kartondan hazırlanan dal, yaprak, çiçek motiflerinin kadife, çuha, keçe, atlas, arakiye kumaşlar üzerine sırma, altın, gümüş, metal iplik veya sim iplerle işlenmesiyle elde edilen bir kumaş türüdür. Genellikle motifler kırmızı, mor, lacivert, gibi koyu renkli kumaşlar üzerine işlenir. Geleneksel olarak tercih edilen bindallı modelleri için ipek, kadife ve atlas kumaş tercih edilir. Kumaş rengi geleneksel yapıda kırmızı olsa da günümüzde mavi, yeşil, mor, altın sarısı, bordo gibi farklı renkler ve geleneksel modelleri değiştiren modern kesimler tercih ediliyor. Bindallı, kökeni Osmanlı dönemine kadar dayanan ve günümüze kadar orijinal haliyle gelmiş bir giysidir. Bindallının çıkış yeri Tokat’ın Zile ilçesidir. O dönemde bindallı, düğünü olan gelinlerin önce kendi düğününde gelinlik olarak, sonra da başka düğünlerde elbise olarak giyilmiştir. Düğünden sonra bir süre daha giyilen bu kadın giysileri, gelin görmeye gelen misafirlere de gösterilir ve daha sonra da sandıklarda saklanır. Günümüzde sadece kadınlara özgü bir giyim çeşidi olduğu düşünülen bindallılara benzer giysiler 20. yüzyıl öncesinde Osmanlı soylu erkekleri tarafından giyilmiştir. Reşat Ekrem Koçu’nun Türk Giyim ve Süsleme sözlüğünde bindallı açıklamasını yaparken bindallıların erkek ve kadınlar tarafından giyildiğine dair bilgiler çizimleriyle desteklenmektedir.