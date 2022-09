Oğuzların 2 kolundan biri olan Bozokların Kayı boyuna mensup Karakeçili aşiretinin torunları, Kırıkkale’de düzenlenen 28. Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği’nde bir araya geldi. Yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar, oluşturulan ambiyansla yüzyıllar öncesindeki Türk boylarının yaşantılarına tanıklık etti.

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesine yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar, yüzyıllar öncesindeki Türk boylarının yaşantılarına tanıklık etti. Kurulan çadırlar, giyilen geleneksel kıyafetler ve sergilenen oyunlarla Yörük kültürü tanıtıldı. 28. Karakeçili Uluslararası Kültür Şenlikleri’nde mehter takımı tarafından ezgi ve marşlar seslendirildi.

Türklerin yüzyıllar öncesine dayanan at üzerinde ok atma kültürü de yeniden canlandırıldı. At üzerinde Kayı boyunun Alp kıyafetleri ile hedefleri vuran sporcular, izlemeye gelen vatandaşların beğenisini topladı. Halk oyunları gösterileriyle devam eden şenlikte, en çok dikkatleri üzerine çeken ise atalarından miras kalan ağıtı seslendiren Yörük kadını Zekiye Aksu oldu. Kıl çadırda kirman ile yün eğiren 70 yaşındaki Aksu, gençlere Yörük kültürünü tanıtmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Karakeçili aşireti, Oğuzların 2 kolundan biri olan Bozokların Kayı boyuna mensuptur. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümünde yer alan Pasinler Ovası’nda 1225 yılına kadar kışlayan Karakeçili aşireti, bugün ki Karakeçili’yi yurt edinmiş, birçok savaşta da Ertuğrul Gazi’nin yanında yer almıştır.

Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yurdun dört bir yanından Karakeçili aşiretinin geldiğini belirterek, 28. Uluslararası Kültür Şenliği’nde tarihi ve kültürü yeniden diri tuttuklarını belirtti.

"Hem tarihimizi hem de kültürümüzü diri tuttuk"

Uludağ, "İlkini 1995 yılında icra ettiğimiz Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği’nin bugün 28’incisini icra ediyoruz. Karakeçili aşireti, Kayı boyuna mensup Oğuzların en köklü boyudur. Ertuğrul Gazi önderliğinde Anadolu’ya gelen Karakeçili aşireti, yurdun dört bir yanına dağılmıştır. Bugün de biz bu festivalimizle beraber yurdun dört bir yanından gelen Karakeçili aşiretiyle buluştuk. Gaziantep’ten, Eskişehir’den, Suruç’tan ve Erbap’tan dahi Karakeçili aşiretinin mensupları geldi, oyunlarını sergilediler. At ve okçuluk gösterilerimiz oldu. Böylece yöresel ikramlarımızla beraber hem tarihimizi hem de kültürümüzü diri tuttuk" diye konuştu.

"Ertuğrul Gazi bizim atamız, dedemiz"

24 Oğuz boyundan bir tanesinin de Karakeçili olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Veysel Aydemir, "2 yıl pandemi nedeniyle bu şenliğimizi yapamamıştık ama vatandaşımızın da desteğiyle coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Cuma günü başlayan programımız gayet güzeldi. Ertuğrul Gazi bizim atamız, dedemiz. Biz Ertuğrul Gazi’nin soyundan gelen 24 Oğuz boyundan bir tanesi de Karakeçili. Biz de Kayı boyundan gelen insanların oluşturduğu ilçedeyiz" şeklinde konuştu.