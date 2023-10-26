Cumhuriyetinn 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde ’Yüzyılın Renkleri’ temalı etkinlik gerçekleştirildi Etkinlikte sokak sağlıklaştırılmasının yapıldığı Cullaz Sokak’ta bulanan bir apartman duvarı 100. onur yılı ruhuna uygun biçimde boyandı.

Yapılan etkinliğe şehit aileleri, gaziler, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kalan yaşlılar, kadınlar, engelliler ve çocuklarımız katıldı. Duvardaki 100. Yıl temalı resmin son fırça darbesini vuran Vali Çelik; "Cumhuriyetimizin 100. yılını ilimizde farklı etkinlikler ile kutluyoruz. Bugün de bizlerin en kıymetlileri aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kalan kadınlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz ile güzel sanatlar lisesi öğretmen ve öğrencilerimizin gerçekleştirdiği etkinlikte sizlerle bir aradayız. Yapılan bu güzel çalışmanın son fırça darbelerini de biz vurduk. Ortaya haftanın ruhuna uygun çok güzel bir çalışma çıktı. Bu anlamlı haftada farklı etkinlikler ile coşku ve sevinç ile kutladığımız Cumhuriyetimizin onur yıl dönümünde bu faaliyetin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.