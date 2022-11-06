Bursa’da İznik Gölü’nde yaşanan kuraklık sebebiyle gün yüzüne çıkan tarihi bazilikanın üzerinde yürüyen insanlar tepkilere sebep oldu. Girilmesi yasak alan olarak ilan edilen bazilikanın üzerinde öz çekim yapan kişilere polis müdahale etti.

Bursa’da İznik Gölü’nde yaşanan kuraklık sebebiyle gün yüzüne çıkan tarihi bazilikanın üzerinde yürüyen insanlar tepkilere sebep oldu. Girilmesi yasak alan olarak ilan edilen bazilikanın üzerinde öz çekim yapan kişilere polis müdahale etti.

2014 yılında İznik Gölü’nün içinde keşfedilen ve dünyanın en büyük 10 keşfi arasında gösterilen bazilika suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Yüzyılın keşfi diye adlandırılan tarihi bazilikayı gören yerli ve yabancı turistler, girilmesi yasak alan ilan edilen bazilikanın üzerinde gezerek öz çekim yapmak için birbiriyle yarıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları çıkarmak için uğraştı. Durumu gören bazı vatandaşlar ise, yapılanın büyük saygısızlık olduğunu dile getirdi.