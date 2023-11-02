Elazığ Belediyesi tarafından 28 Ekim’de başlatılan Yüzyılın Hamlesi Satranç Turnuvası’nda dereceye giren sporcular, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından ödüllendirildi.

Elazığ’ın tanıtımı noktasında büyük öneme sahip olan, 28 Ekim’de start alan Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ve Türkiye Yüzyılı teması ile gerçekleştirilen Yüzyılın Hamlesi Uluslararası Satranç Turnuvası tamamlandı. Turnuvaya başta yerli sporcular olmak üzere Rusya, İran, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerden toplamda 322 sporcu katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından farklı illerden görevlendirilen hakemler gözetiminde gerçekleştirilen müsabakalar bugün itibariyle tamamlandı. Satranç turnuvasında dereceye giren başarılı sporculara Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından ödülleri verildi.

İl dışından gelen çok kıymetli misafirleri ağırlamanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Elazığ’ımız binlerce yıllık tarihi olan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Harput’un varisidir. Elazığ bizler için çok kıymetli ve özel bir sevdadır. Bizlerde kıymetlimiz olan Elazığ’ımıza katkı sunmak için Elazığ’ımızı daha kalkınmış daha müreffeh bir şehir haline getirebilmek ve yaşanabilir iller arasında daha ön sıralara getirmek için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal projelerimizi hayata geçirebilmek için altında bulunduğumuz çatı Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinin bir tarafında Kitap Fuarı’nı diğer tarafta ise 6 gün boyunca devam eden 332 sporcunun katılımıyla Cumhuriyetimizin 100. Yılına binaen Yüzyılın Hamlesi mottosuyla satranç turnuvasını gerçekleştirdik. Satranç turnuvasına katılım sağlayan tüm sporcularımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.