Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesi olan 11 ilde son 20 gün içerisinde 11 bini aşkın bebek dünyaya geldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesi olan 11 ilde son 20 gün içerisinde 11 bini aşkın bebek dünyaya geldiğini duyurdu.

Bakan Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Devlet Hastanesinde basın açıklaması düzenledi. Bakan Koca, ’’Bugün Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye’de çalışmaları yerinde inceledik. 6 Şubat ve sonrasında birbirini izleyen depremler sebebiyle İslahiye’de bin 347, Nurdağı’nda 2 bin 170 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3 bin 897’ye ulaştı. Osmaniye’de 993 hayat kaybettik’’ dedi.

Depremde hasar gören sağlık kuruluşları hakkında da bilgi veren Koca, ’’Gaziantep’te 16 Devlet Hastanemiz, 1 üniversite hastanemiz, 2 Toplum Sağlığı Merkezimiz, 167 Aile Sağlığı Merkezimiz, sayısı 51’i bulan 112 istasyonlarımız ve 104 Sağlık Evimiz halen hizmet vermektedir. Sağlık hizmetinde boşluğa meydan vermemek amacıyla 2’si İslahiye’de, 1’i Oğuzeli’nde, 1’i Nurdağı’nda olmak üzere toplam 4 sahra hastanesi kurulmuştur. Çadır kentlerde kurulan acil müdahale ünitelerinin sayısı 16’dır. Afet, yuvalarımızla birlikte depremin ardından çok ihtiyaç duyulacak sağlık hizmetinin verildiği yapıları da etkiledi. Sağlık hizmeti almaya mani bir durum olmadığı az önceki ifadelerimde açıktır. Bazı kurumlarımıza ait binaların hasar durumunu da açıklamakta prensip olarak fayda görüyorum. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin A ve B blokları ile Nurdağı Devlet Hastanemiz ağır hasarlıdır. İl genelindeki diğer sağlık kurumu binalarından 6’sı ağır, 5’i orta, 169’u az hasarlı durumdadır. 54’ünde hasar yoktur. Gaziantep’te il genelinde 627 eczane aktif olarak hizmet vermektedir. Afet bölgesinde 2 mobil eczane ile 2 sahra eczanesi depremzede vatandaşlarımıza ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaktadır. İslahiye ilçesindeki 19 eczane ile Nurdağı ilçesindeki 11 eczane, maalesef hizmet verememekte. Bu iki ilçede, İslahiye ve Nurdağı’nda 1’er çadır eczane açılmıştır. Ayrıca sahra hastanelerimizde müdahale çadırlarımızda eczane hizmeti verilmektedir. Gaziantep’teki sağlık profesyoneli sayısının bu süreçte 11 bin 490’a kadar ulaştığını bilmenizi arzu ederim’’ dedi.

Gaziantep’te 26 bini aşkın depremzede taburcu oldu

Bakan Koca, Gaziantep’te 26 bini aşkın depremzedenin taburcu edildiğini belirterek, ’’Depreme bağlı sebeplerle tedavi altına alınan Gaziantepli hastalarımızdan 25 bin 276’sı taburcu olmuştur. Depremzede 656 hastamızın tedavisi serviste, 96 hastamızın tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Afetin yaşandığı ilk günden bugüne cerrahi müdahale yapılan Gaziantepli depremzede sayısı bin 994’tür. Gaziantep’te 340 bin 150 kişiye birinci basamak temel sağlık hizmetleri ulaşmış, toplamda ise 636 bin 940 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir. Acil başvuru sayısı 177 bin 311, tüm birimlere yapılan toplam başvuru sayısı ise 327 bin 596 olarak gerçekleşmiştir. Çadır kentlerdeki acil müdahale ünitelerinde yapılan muayene sayısı 22 bin 202’dir. 24 mobil ekip Gaziantep’in 171 köyünde 23 bin 450 hastamızı muayene etti ve ilaçlarını verdi. Bugüne kadar 35 bin 848 kutu ilaç dağıtılmıştır. Köylerde uygulanan aşı dozu sayısı 30 binin üzerindedir. Yaralanmalar sebebi ile bilhassa önemli olan tetanos aşıları yapılmıştır. Hafif yaralı olup da tetanos aşısını ihmal eden Gaziantepli vatandaşlarımızdan en yakın sağlık birimine müracaat etmelerini ısrarla rica ediyorum. Bunun dışında Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında süregelen bebek ve çocuk aşılamaları normal takvimine uygun şekilde devam etmektedir’’ dedi.

İçme suyunda salgın hastalık uyarısı

Bakan Koca, İslahiye ve Nurdağı haricinde Gaziantep genelinde içme suyunun kullanılabilir çıktığını belirtti. İçme sularından 998 numune alındığını söyleyen Koca, ’’Özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçeleriyle afetten hasar gören Gaziantep’te su klorlama çalışmaları ve bakiye klor ölçümleri ilk günlerden itibaren düzenli olarak yapılmaktadır. Bu ölçümler için alınan 998 su örneğinden 938’inde klor oranı yeterli, 60’inde yetersiz bulundu. Su örnekleri mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan da analiz edilmektedir. Bugüne kadar 736 su örneği alınmış, bu su örneklerinden 512’si sağlık açısından uygun, 103’ü ise sağlık açısından uygunsuz

bulunmuştur. Sağlık açısından uygunsuz olduğu bilimsel olarak tespit edilen 103 su örneğinin 99’unda mikrobiyolojik, 29’unda kimyasal uygunsuzluk olduğu görülmüştür. Gerekli önlemler alınmaktadır. Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir. Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Suyu hayat bildik, hep öyle bilelim. Su şimdi hastalıklara yol açmasın. Salgın hastalık riski gibi kritik bir konu maalesef toplumun ruh halini dikkate almayacak bir üslup ve tarzla da dile getirildi. Yetkili merci olarak yaptığımız açıklama çok nettir. Tüm sağlık tesislerimizde, İZCİ sistemi üzerinden ’Sendromik Sürveyans’ etkin bir şekilde takip edilmektedir. Halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır. Halk sağlığı, belirttiğim gibi her birimize sorumluluk yükleyen bir konudur. Depremden etkilenmiş diğer şehirlerimiz gibi Gaziantep ve Osmaniye’de de açıklanan tüm tedbirlere muntazam bir şekilde uyulmalıdır’’ şeklinde konuştu.

Osmaniye’de sağlık hizmetleri

Koca, Osmaniye’deki sağlık hizmetleri hakkında da bilgi vererek, ’’Osmaniye’mizde 4 Devlet Hastanemiz, 64 Aile Sağlığı Merkezimiz, 112 Acil İstasyonlarımızdan 28’i, 38 Sağlık Evi, 5 Toplum Sağlığı Merkezi hizmetlerine aksatmadan devam ediyor. Sahra hastanemizde hastalarımızla aynı şekilde ilgileniyoruz. Şehre halen hizmet veren 202 eczane var. Osmaniye’de binası ağır hasar gören sağlık kurumu, Bahçe ilçemizdeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesidir. İl genelinde hastane harici 61 sağlık tesisinden 43’ü hasarsız durumdadır. Hastane harici sağlık kurumlarına ait binalardan 1’i ağır, 5’i orta, 12’si ise az hasarlıdır. Hastanelerimizde servisler yatak doluluk oranı sadece yüzde 48’dir. Yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 59’dur. Depreme bağlı sebeplerle yatırılarak tedavi edilen Osmaniyeli hastalarımızdan 2 bin 565’i çok şükür taburcu oldular. 30 depremzede hastamızın tedavisi ise halen serviste, 9 hastamızın tedavisi de yoğun bakımda devam etmektedir. Bu afete karşı Osmaniye’mize sayısı 7 bine varan sağlık çalışanıyla hizmet verdik. Afetin yaşandığı ilk günden bu güne kadar 230 bin 944 hastamıza sağlık hizmeti verildi. Bunlardan 121 bin 153’ü birinci basamak sağlık hizmetidir. Acil hizmeti sayısı 54 bin 845’tir. Kurulan 7 acil müdahale ünitesinde ise 14 bin 345 hastaya müdahale yapıldı. Bahçe ilçemizde hizmet veren sahra hastanesinde 6 bin 648 hasta muayene edilmiştir. Osmaniye ve ilçelerinde kurulan çadırlarda bugüne kadar 25 bin 507 kutu ilaç dağıtılmıştır. 4 bin 510 depremzedeye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur’ şeklinde konuştu.

Tetanos ve salgın hastalık uyarısı

Bakan Fahrettin Koca, tetanos ve salgın konusunda uyarılarda bulunarak, ’’Yaralanmalar sebebiyle şartların zaruri kıldığı tetanos aşısı başta olmak üzere aşılamada gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında olan bebek ve çocuk aşılamaları, önceden belirlenen takvime uygun olarak devam etmektedir. Osmaniye ve ilçelerinde son 20 günde uygulanan toplam aşı dozu sayısı 10 bin 657’dir. Osmaniye’de su klorlama çalışmaları, suda bakiye klor ölçümleri depremin ilk günlerinden itibaren devam etmektedir. Bugüne kadar 2 bin 48 su örneği alınmış, bin 825 su örneğinde klor oranı yeterli, 223 su örneğinde ise yetersiz bulunmuştur. Bu örneklerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinde elde edilecek sonuçlar da hayati derecede önemlidir. Bu analizler için alınan 325 su örneğinden 214’ü uygun, 9’u uygunsuz bulunmuştur. 21 su örneğinde mikrobiyolojik, 83 su örneğinde ise kimyasal uygunsuzluk tespit edilmiştir. Gerekli önlemler alınmaktadır. Afete maruz kalan şehirlerimizin tamamında, bunlardan biri olan Osmaniye’mizde sağlık tesislerindeki İZCİ sistemi üzerinden Sendromik Sürveyans etkin bir şekilde takip ediliyor. Osmaniye’de afetzede diğer şehirlerimizde halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır’’ diye konuştu.

ALO 184 deprem hattı

ALO 184 telefon hattının yeni fonksiyonlarının da herkese duyurulmasını isteyen Bakan Koca, ’’ALO 184 hattını arayan depremzede hastamız örneğin biten ilacı için veya tedavi için bize başvurabilir. Bir hastaneye sevkini isteyebilir. İhmal etmişse tetanos aşısının yapılmasını talep edebilir. Sürekli bakıma muhtaç hastası için destek alabilir. Tıbbi malzeme ve cihaz ihtiyacını karşılayabilir. ALO 184, diyaliz hastaları, kemoterapisi aksayan, aksama ihtimali olan tüm depremzede hastalar için başvuru numarasıdır. Deprem bölgesindeki hastalar için, tüm hastalarımız için ALO 184 hattının başındayız. ALO 184 hattına deprem sebebiyle son iki günde 7 bin 387 arama geldi. Taleplerin yüzde 12’sini ameliyat dahil tedavi ihtiyacı, yüzde 5,5’ini ilaç ve aşı, yüzde 3’ünü tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyacı oluşturdu. Aramaların yüzde 4’ü aksayan kemoterapi ile ilgili. Bunların neredeyse tamamını karşıladık. Sağlık alanı dışında kalan, yine ilgilendiğimiz talepler de var. Yeri gelmişken ALO 184 hattına en çok talepte bulunulan afetzede illeri de zikredeyim. Bu iller; Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Adıyaman olmuştur’’ ifadelerine yer verdi.

Depreme dayanıksız sağlık kuruluşları boşaltılacak

Bakan Koca, depreme dayanıksız sağlık kuruluşlarının da boşaltılacağını belirterek, şöyle devam etti:

’’Hepimizin kaçınılmaz ortak gündemi olan ’yapıların depreme mukavemeti’ konusunda sağlık kurumlarının daha da hayati olan önemi sebebiyle Bakanlığımız harekete geçmiş durumdadır. Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları ülke genelinde yürütülmektedir. Koşullara uymayan binalar boşaltılacak. Adana Çukurova Üniversitemizin Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası depremde orta düzeyde hasar alan yapılardan biriydi. Hastalarımızın, kıymetli bilim adamlarımızdan almakta olduğu sağlık hizmetinin devam etmesi için gerekeni yapıyoruz. Balcalı Üniversitesi Hastanesinin tadilatı bitene kadar Çukurova Üniversitemizin kadrosu Yüreğir Devlet Hastanesinde hizmete devam edecektir."

20 günde 11 bini aşkın depremzede bebek doğdu

Koca, son 20 günde afet bölgesinde 11 bini aşkın bebeğin dünyaya geldiğini kaydederek, ’’Yıkım ve ölüm, ağıt ve umut şehirlerinde enkaz altında, doktor elinin uzandığı yaralı haberleri gibi şimdi de şifa bulan depremzede hasta sayıları ve hayatın şefkat çehresi diyeceğimiz haberler de var. Bu haberler bizi hayata yeniden bağlıyor. Son 20 günde 11 afet şehrimizde 11 binin üzerinde bebek doğdu. Yeni doğan her bebek bize verilmiş birer umuttur. İnşa edeceğimiz yeni hayatın sağlamlığında, merhametinde ölçümüz onlardır. Türkiye, yıkılanı devlet ve millet gücüyle yeni baştan inşa edecek. Sonraki nesiller bugünleri benzer duygularla anacaklar. Fakat bugünlerin yıkım izi bu şehirlerde görülmeyecek. Devletimizin çağrısı dayanışmayadır, bir ve bütün olmayadır. Bir ve bütünsek, bu kudret her zorluğun üstesinden gelir’’ diye konuştu.