Beynindeki beyin tümörü nedeniyle yüzünün sol tarafı felç olan ve bu nedenle göz kapağını dahi kapatamayan 4 yaşındaki Burak Akyasan’a, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Merkezi umut oldu. Merkezde uygulanan akupunktur tedavisi ile göz kapağını kapatmaya başlayan minik Burak’ın tedavisi iyiye gidiyor.

Samsun’da yaşayan Erol ve Şennur Akyasan çiftinin 3. çocukları olan Burak Akyasan’ın yüzünün sol tarafında beynindeki tümöre bağlı olarak felç gelişti. Göz kapağını kapatamayan minik Burak’ın gözünde zamanla katarak oluştu. Burak’ın ailesi gözü korumak amacıyla göz doktorundan gelen ’göz kapaklarını birbirine dikelim’ söylemini istemedi. Akabinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Merkezi’ne başvuran Burak’a akupunktur ve ozon tedavisi uygulandı.

"Artık gözünü koruyabiliyor, kornea nakli için umut oldu"

Burak’ın tedavi sürecini anlatan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olan Dr. Ayşegül Elbir Şahin, "Burak 1 yıl önce beyin tümörü ameliyatı olmuştu. Ameliyat sonrası görülebilecek bir komplikasyon olarak vücudunun sol yarısından güçsüzlük meydana gelmişti. Aynı zamanda yüzünün sol yarısında ise yüz felci gelişmişti. Tamamen kas gücü kaybolmuştu. Biz Burak’a 10 seans akupunktur tedavisi uyguladık. İlk 3 seans olduğunda Burak’ın sol yarısındaki ödem azalmaya başladı. Yumuşaklık gelişti. Oradaki kas dokusu toparlamaya başladı. 5-6 seans olduğunda göz kapağındaki hareketler ufak ufak dönemeye başladı. 10 seansı tamamladığımızda tamamen göz kapağı hareketleri düzelmişti. Burak bize gelmeden önce göz kapağını tam kapatamadığı için gözünü koruyamıyordu ve dolayısıyla gözünde kuruluğa bağlı olarak katarak gelişmişti. Şu an göz kapağı fonksiyonları normale döndüğü için artık gözünü koruyabiliyor. Bu da bizi kornea nakli için umut doğurmuş oldu. Burak eğer kornea nakli olabilirse gözünü tamamen kurtarmış olacağız. Akupunktur sonunda Burak’a 10 seans ozon tedavisi de başladık. Tedavi sürecimiz devam ediyor. Ozon tedavisi sonunda kornea nakline gerek var mı yok mu göz hekimleriyle birlikte değerlendirerek karar verilecek" dedi.

Akupunktur tedavisi

Burak’a uygulanan akupunktur tedavisinin detaylarını anlatan Dr. Ayşegül Elbir Şahin, "Akupunktur genel olarak iğneyle yapılan tedavidir. İğne dışında akupunktur noktalarına basınç yaparak, lazer akupunktur uygulayarak yapılabilir. Isı veya elektrik akımı verilerek yapılabilir. Biz Burak’a iğneler üzerinde elektrik akımı vererek kas dokusunun uyararak tedavi uyguluyoruz. Akupunktur bizim ülkemizde sadece hekimlerin yapmasına izin verilen tedavidir. Hastalar bu tedaviyi hekim dışında hiç kimseye yaptırmasın. Akupunktur genel anlamda etki olarak noktalar üzerinde uyarılar verdiğimizde vücutta bir takım hormonların, biyokimyasal maddelerin salınımlarını sağlıyor. Kas güçsüzlüğü olan Burak gibi hastalarda kas ve sinir iletimini yeniden düzenliyor. Oradaki kan akışını yeniden düzenliyor. Herhangi bir yan etkisi olan bir tedavi değildir. Yaşlılarda ve çocuklarda güvenle kullanılabilir. Burak gözünü hiç kapatamıyordu. Aile gözünü bantla kapatarak getirmişti. Göz doktoru gözün her iki kapağını da birbirine dikilerek gözün bu şekilde korunmasını istemiş. Aile bunu istemedi. Biz 10 seansı bitirdiğimizde göz kapağı hareketleri normale dönmüştü" diye konuştu.