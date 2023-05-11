Eskişehir’de bir apartman kapısını zorlayarak açan şüpheli şahıs, çocuk koltuğu takılı bisikleti çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.
Tunalı Mahallesi Kocakır Sokak’ta meydana gelen olayda, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, zorlayarak kapısını açtığı apartmana girdi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, şapkayla yüzünü gizleyen şüpheli, apartman girişinde duran bisikleti çaldı. Çocuk koltuğu takılı olan bisikleti alarak apartmandan çıkan şüpheli, hızla uzaklaştı.
Bisikletini bıraktığı yerde bulamayan apartman sakini, güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde hırsızlık olayını fark etti.