Asker Ressamlar Grubu, beşinci sergileriyle Cumhuriyetimizin 100.Yılında İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

Küratörlüğünü E. Öğrt. Albay Mahir Ergüven Erkul ile Doç. Dr. Ümit Gezgin’in üstlendiği sergide grup üyelerinin yüz adet resmi yer alacak.

İstanbul Harbiye’de Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Ahmet Muhtar Paşa Salonunda yapılacak sergi açılışı 21 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Asker ressamlar ve sergileri hakkında bilgi veren grup üyesi E.Albay Ersin Yaman şunları ifade etti; “Bizler, askerî okulların atölyelerinde eğitim almış, çoğunluğumuz aynı dönemlerde birlikte çalışmış ve mezuniyetimizden itibaren her birimiz yurdumuzun farklı bölgelerinde görev yaptıktan sonra yeniden bir araya gelerek, birbirimizle irtibatlı olarak çalışmaya, birlikte sergiler açmaya başlamış, sanata gönül vermiş askerleriz.

21 Aralık 2020 tarihinde; Asker Ressamlar Whatsapp grubumuzu kurarak yola koyulduk. Grubumuzda, asker, asker emeklisi veya askerî okullarda eğitim almış fakat sonra sivilde yaşamına devam etmiş sanatçılar bulunmaktadır. Farklı yerlerde yaşayan, kendi atölyelerinde ya da evlerinde resim yapan sanat emekçileri olarak önce sanal ortamda bir araya geldik. Sonrasında birlikte salon sergileri açmaya başladık. 2021 yılında ilk sergimizi İstanbul’da NetaArt Sanat Galerisinde açtık. 2022 yılında Ankara’da GaleriM Sanat Galerisinde 2nci ve Bodrum Trafo Sanat Galerisinde 3üncü sergilerimizi açtık.

2023 yılında “askerressamlarart.com“ web sitemizi kurarak ilk sanal sergimizi gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 100.Yılında 09 Eylül 2023 tarihinde İzmir’de Arya Kamalı Uluslarası Kültür Sanat Merkezi’nde 4üncü sergimizi açtık. Ve Cumhuriyetimizin 100.Yılı devam ederken, çok önemli bir mekânda, tarihî Harp Okulu binası olan Askerî Müze’de bu sergimizi gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle sergi salonunun tahsisinde ve sergi hazırlığımızda bizlere destek olan Millî Savunma Bakanlığına, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanlığına, Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığına şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100.yılında açacağımız bu sergimizde asker ressamlarımızın 100 eseri sanatseverlerle buluşuyor. 3 Kasım 2023 tarihine kadar açık kalacak sergimize tüm sanatseverleri davet ediyoruz.”