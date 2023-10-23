Yunusemre Belediyesi ve Manisa Bisiklet Platformu Gönüllüleri, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kilometre bisiklet turu etkinliği gerçekleştirecek.

Sporu ve sporcuyu her daim destekleyen Yunusemre Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir etkinlik yapıyor. Yunusemre Belediyesi ve Manisa Bisiklet Platformu Gönüllüleri, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kilometrelik bisiklet turu düzenliyor. Etkinlik kapsamında bisiklet gönüllüleri, 29 Ekim Pazar günü 08.30’da Yunusemre Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünden başlayacak parkur ile 100 km sürüş gerçekleştirecek. Bisiklet turu için detaylı bilgi almak ve katılmak isteyenler manisabisikletplatformu instagram adresinden ve 444 62 09’dan bilgi sahibi olabilecek.