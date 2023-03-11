Eskişehir’de bir apartmanın kapı otomatını şase ettirerek açmaya çalışan yüzü kar maskeli iki şahıs, güvenlik kameralarını fark ettikten sonra olay yerinden uzaklaşırken iddiaya göre aynı gece farklı binalara da aynı yöntemle girildi.

Geçtiğimiz günlerde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde bulunan bir apartmana yüzü kar maskeli iki kişi tarafından ilginç bir yöntemle girilmeye çalışıldı. Sabaha karşı olan girişimde, iki şahıs apartmanın önüne gelerek önce etrafı kontrol ediyor. Bir şahıs etrafı kolaçan etmeye devam ederek, diğer şahıs ise kapı otomatını iddiaya göre şase yaptırarak kilidi açmaya çalışıyor. Bir süre uğraş veren yüzü maskeli iki şahıs, güvenlik kamerasını fark ettikten sonra olay yerinden uzaklaşıyor. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Girişimin olduğu apartmanın yöneticisi Cengiz Öztürk, aynı gece başka apartmanlara girildiğini iddia ederken, "Sabaha karşı saat 4 gibi gelip kapı şifresini yerinde sökmüşler. Kildin arkasından saşe yaptırıp kapıyı açacakları zaman kamerayı fark ediyolar. Daha sonra olay yerinden kaçmışlar. Sokakta aynı gece 2 apartmanda aynı şekilde girmişler ama onlarda güvenlik kamerası yok" dedi.