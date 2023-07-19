Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin yaz spor okulları kapsamında düzenlediği yüzme kursuna katılan çocuklar ve gençler, olimpik yüzme havuzunda yüzme öğrenerek yaz tatilini keyifle geçiriyor.

Açtığı birçok kursla geleceğin sporcularını yetiştiren Toroslar Belediyesi, yüzme kurslarıyla da her yıl binlerce çocuğa yüzme öğretiyor. Okulların kapanmasıyla başlayan yüzme kursunun 2023 yılı ilk dönemine bin öğrenci kayıt yaptırdı. Çukurova Mahallesi’nde bulunan Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda verilen temel yüzme eğitimleri; 4 dönem boyunca, 3’er hafta gerçekleştirilecek.

Alanında uzman yüzme antrenörleri eşliğinde 7-18 yaş grubuna yönelik salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 gün verilen kursların ikinci dönemi, 25 Temmuz-11 Ağustos, üçüncü dönemi 15 Ağustos -1 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 18 yaş üstü yetişkinler de 5 Eylül-22 Eylül tarihleri arasında kurslara katılabilecek. Yüzme kursuna katılmak isteyenler, Zeki Ayan Mahallesi’ndeki belediye ana hizmet binası ile Halkkent Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki veznelere yatırdıkları 72 TL kayıt ücreti dekontu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafla birlikte Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda kayıtlarını yaptırabilecekler.

Kursiyerler için servis imkanı

Kurslara katılan kursiyerler için Toroslar Belediyesince servis imkanı da sağlanıyor. Çocuklar ve gençler, ikamet ettikleri mahallede belirlenen noktalardan servislerle alınarak, yüzme havuzuna getiriliyor. Havuzda hijyen kuralları da en üst seviyede tutuluyor. Havuzun temizliği düzenli olarak yapılırken, kursiyerler duşların ardından havuza alınıyor.

"Çocuklarımızın erken yaşta yüzme sporu ile tanışmalarını istiyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaz spor okullarına büyük önem verdiklerini belirterek, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimi için çaba gösterdiklerini söyledi. Yaz spor okulları kapsamında düzenledikleri yüzme kursuna her yıl yoğun bir katılımın olduğunu, bununla da mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Yılmaz; “Çocuklarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da olimpik yüzme havuzumuzda güvenle tatilin ve yüzme öğrenmenin keyfini çıkarıyor. Buradan bir çocuğumuzun bile bu sporu profesyonel bir şekilde yapmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize. Çocuklarını bilinçli bir şekilde spor aktivitelerine yönlendiren ailelerimize de teşekkür ediyorum” dedi.