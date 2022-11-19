Samsun’da çocuklarını yüzme şampiyonasına getiren veliler, yarışma öncesi çocuklarının ısınma yapması gerektiğini fakat olimpik yüzme salonuna geç alındıklarını ileri sürdü. Tesis amiri ise tüm detayların düşünüldüğünü ve bir problem olmadığını açıkladı.

Samsun’da çocuklarını yüzme şampiyonasına getiren veliler, yarışma öncesi çocuklarının ısınma yapması gerektiğini fakat olimpik yüzme salonuna geç alındıklarını ileri sürdü. Tesis amiri ise tüm detayların düşünüldüğünü ve bir problem olmadığını açıkladı.

Atakum ilçesinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu, 80 sporcunun katıldığı Samsun İl İçi 4. Test Müsabakasına ev sahipliği yapıyor. Sabah 10.30’da başlayacak yarışma için sporcular ve veliler saat 08.00’de olimpik yüzme salonu önünde hazır bulundu. Sporcuların en az yarışmadan 120 dakika önce salona girmesi gerektiğini öne süren veliler bu vakitten daha geç alındıkları için tepki gösterdi. Tesis amiri Cemal Yavuz ise uygun olan vakitte içeri aldıklarını belirtti.

"Çocuklar beton üzerinde bekledi"

Öğrenci velisi Hüner Durukan, "Bugün Samsun’da Türkiye şampiyonası ön eleme baraj yarışları var. Saat 08.00’de antrenmana geldik. Çocukların 1 saat öncesinden ısınma yapmaları için geldik. Tesis amirinin talimatı doğrultusunda görevli güvenlikçi arkadaşlar 09.00’dan önce kimsenin içeriye alınmayacağı talimatını vermiş. Dolayısıyla çocuklar beton üzerinde bekleyerek bir mağduriyet yaşadılar. Biz burada veliler olarak, kulüpler olarak çocukların Türkiye şampiyonalarına veya milli takıma katılmaları için mücadeleler veriyoruz. Bu mücadelenin karşısında spor şehri Samsun dediğimiz yerde böyle bir mağduriyet yaşanması içler acısı bir durumdur. Kurallara göre yarışçıların 120 dakika öncesinde havuza girmesi lazım, 90 dakika öncesinde de suya girmesi lazımdır. Çocukların ısınması için böyle hareket edilmesi gerekiyordu ancak biz bunu bugün yapamadık. Çocuklarımızın moralleri çok bozuldu. Çoğu sporcumuzun da ısınma yapmadan hocalarına ‘havuza girmek istemiyorum’ gibi tereddütleri oluştu. Çünkü ısınma yapmayan sporcu başarı elde edemez" dedi.

Tesis amiri: "Veliler çocuklarını erkenden getirdiler"

Tesis amiri Cemal Yavuz ise yaptığı açıklamada, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri yarışlar var. Bu yarışlar öncesi biz kulüplere bilgilendirmeler yaptık. Yarışın ve antrenmanın başlayacağı saatleri bilgilendirdik. Veliler ise çocuklarını erkenden getirdiler. Normalde bu çocukları yarım saat ile 1 saat ısınma yapması gerekiyor. Federasyonun belirttiği 120 dakika olan süre çok kulüplü müsabakaların katılımları ile gerçekleştirilen, uluslararası büyük ve kalabalık katılımlı müsabakaların sıkıntı çekmemesi için verilen süredir. 120 dakikada büyük ve kalabalık müsabakalarda bir kulüp ısınıyor ve ardından diğer kulüpler de aynı şekilde sırayla ısınma gerçekleştiriyorlar. Ama bizde öyle bir sorun olmadığı için 1,5 saat önceden ısınmaya alıyoruz, fazla fazla ısınmalarını gerçekleştirebiliyorlar" diye konuştu.

"Samsun İl İçi 4. Test Müsabakası" hafta sonu yapılacak.