Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Vahap Amca’yla Tatlı Günler’ projesi çerçevesinde, Macit Özcan Spor Tesislerinde yüzme kursu alan öğrencilere limonlu dondurma dağıtıldı. Yüzme kursu öğrencileri, Tarsus’un meşhur limon dondurmasıyla serinlemenin keyfini çıkardı.

‘Vahap Amca’yla Tatlı Günler’ yazılı araçla dondurma, mamül, limonata ve kokulu çörek dağıtımı gerçekleştiren ekipler, bu kez de yüzme kursu öğrencilerine ulaştı. Büyükşehir Belediyesinin Macit Özcan Spor Tesislerinde ücretsiz verilen yüzme kursu öğrencilerinin serinlemesi için limonlu dondurma dağıtımı gerçekleştirildi. Havuzdan çıkan öğrenciler limonlu dondurma sırasına girdi. Çocuklar sıcak havada önce suyla, ardından dondurmayla serinledi. Çocuklarını kursa getiren aileler de dondurmadan tattı. Yüzme kursu ve çocukları sevindiren dondurma dağıtımı, ailelerden tam not aldı. Dondurma dağıtımı kurs boyunca belirli aralıklarla sürecek.

“Miniklerimizin yüzlerini güldürmek istiyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Psikolojik Danışmanlık görevini yürüten Ebru Şahin, dondurma dağıtımı ile ilgili bilgi vererek, “Vahap Amca ile Tatlı Günler projesi, iki yıldır olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın mutluluğu için devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizin yüzme havuzlarında, limonlu dondurmalarımızın dağıtımına başlandı. Bu sıcak yaz günlerinde çocuklarımızın içini serinletmek, yüzlerini güldürmek için böyle bir projemiz var. İlerleyen zamanlarda daha farklı projelerle, yine miniklerimizin yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz” dedi.

Havuzdan çıkan ve dondurmasını alan Ece Yıldırım da “Güzel bir sürpriz oldu” diye konuştu. Yüzme kursuna torunlarını getiren Süleyman Yıldırım ise kurs sonrası verilen dondurma için, “Çok güzel bir sürpriz oldu. Vahap Başkanın bu hizmetini gerçekten çok takdir ettim. Böyle hizmetlerin devamını her zaman bekliyoruz. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.