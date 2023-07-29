Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Akçakoca’da yaptırılan portatif yüzme havuzu sona yaklaşıyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Akçakoca’ya 10x18 metre ebatlarında, 140 santimetre derinliğinde olan portatif yüzme havuzunun yapımı bitme aşamasına geldi. Ayrıca portatif havuzun çevresine 36x18 metre ebatlarında ki çelik karkasın montajı yapılarak ta üstü kapatılıyor. Yapımı bitme aşamasına gelen havuzda Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can incelemelerde bulundu. Kaymakamlığın sosyal medyasından yapılan bilgilendirmede “Çuhallı’da Kapalı Spor Salonumuzda çok kısa zamanda halkımızın hizmetine sunulacak olan havuzumuzdan başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm halkımız ücretsiz faydalanacaktır” denildi.