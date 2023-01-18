Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu eski Başkanı Ahmet Bozdoğan anısına organize edilen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakasında elde ettiği başarılarla Gaziantep’e yüzme branşında ilk kez kupa sevinci yaşattı.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu eski Başkanı Ahmet Bozdoğan anısına organize edilen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakasında elde ettiği başarılarla Gaziantep’e yüzme branşında ilk kez kupa sevinci yaşattı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı’nca eski başkan Ahmet Bozdoğan anısına düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakası, İstanbul Galatasaray Ergün Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzunda 101 farklı kulüpten 601 lisanslı sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda 10 sporcu ile yerini alan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, öz kaynak düzeninde yetiştirdiği sporcularının kulvarlarda sergilediği üst düzey performansla genel sıralamada ilk 5 kulüp arasına girerek, Gaziantep’e yüzme branşında takımlar bazında ilk kez kupa kazandırmanın gururunu yaşattı.

Büyük mücadeleye sahne olan organizasyonda 4x100 Karışık Erkek Bayrak Yarışında Enka ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ardından 3.48.30’luk derecesiyle 15-18 yaş kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Yeşil-siyahlılar, elde ettikleri bu başarıyla su sporları branşlarında bir kez daha ulusal bir platformda zirvede olmanın haklı gururunu yaşadı. Alleben Yüzme Havuzunun yetiştirdiği şampiyon sporcular Kaan Kara, Yusuf Balaban, Beril Öztürk, Elif Yaren Konaç, Kaan Efe Kaya, Barış Şahin, Yunus Ayvazoğlu, Mustafa Deniz Karadana, yarışların finallerinde birçok farklı derece elde ederek ödül kürsüne adeta ambargo koydular.

“Alleben’de başarılarıyla birlikte büyüyen gençlere sahibiz”

Gaziantep’e yüzme branşında kulüpler bazında kazandırılan ilk kupanın ardından değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzlarında başarıyla birlikte büyüyen gençlere sahip olduklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, “Yüzme branşında Gaziantep’e kupa armağan eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Geçmiş yıllarda başarılarıyla birlikte büyüyen çocuklara sahip olduğumuzu ifade ediyorduk. Artık başarılarıyla birlikte büyüyen gençlerimizin olduğunu söylüyoruz. Yıllar geçtikçe sporcularımız, yaş aldıkça başarılarına da hep yenilerini eklediler. Milli başarılar, rekorlar, şampiyonluklar büyük bir özverinin ürünü. Transfer yapmaksızın, öz kaynaktan, spor akademilerimizden bu sonuçların çıkıyor olması büyük bir ekibin başarısı. Müzemizin en kıymetli yerinde olacak bu kupada emeği geçen Baş Antrenörümüz Ali Göz’ü, tüm teknik ekibi, sporcularımızı ve desteklerini esirgemeyen kıymetli velilerimizi yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.