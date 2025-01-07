Afyonkarahisar’da ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde ücretsiz kış sporu okulu kayıtları başladı

Sömestr tatili boyunca çocukların spora teşvik edilmesi ve yüzme öğrenmelerinin sağlanması amacıyla başlatılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi çerçevesinde, kış sporu okuluna kayıtlar açıldı. Bu yıl 7, 8, 9 ve 10 yaş grubundaki tüm çocuklar, ücretsiz olarak yüzme eğitimi alabilecek. Proje, özellikle çocukların erken yaşta yüzme alışkanlığı kazandırmak adına büyük bir fırsat sunuyor.

Kış sporu okuluna kayıtlar, E-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek. Aileler, çocuklarını bu ücretsiz eğitime kaydettirebilmek için E-Devlet sistemine giriş yaparak “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesini seçebilirler. Kayıtlar, 16 Ocak’a kadar devam edecektir. Eğitimlerin 21 Ocak’ta başlayacak olması, çocukların sömestr tatilini en verimli şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyacak.