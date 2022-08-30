Bursa’da köylülerin yüzlerce yıllık geleneği bu yıl da yaşatıldı. Yaşlılar çuvalla yarıştı yaptı, gençler deve kılığına girdi.

Bursa’da köylülerin yüzlerce yıllık geleneği bu yıl da yaşatıldı. Yaşlılar çuvalla yarıştı yaptı, gençler deve kılığına girdi.

Büyükorhan ilçesinin Danacılar köyünde yüz yıllardır devam elen gelenekler bu yıl da yaşatıldı. Yılda bir kez yapılan köy hayrında yemekler pişiriliyor. Gençler ve yaşlılar kıyasıya yarışıyor. Ayrıca köye gelen belediye başkanından köye hizmet alabilmek için gençler deve kılığına girip hizmet istiyor.

Hasta olan deve; belediye başkanından hizmet sözü alınca iyileşip gösterisini sonlandırıyor.

Köyde minik çocuklar ise kaplumbağa kılığına girerek yarış yaptı. Yaşlılar ise çuvalları giyerek düşe kalka yarıştı. Köye etkinliğe katılanlar neşeli anlar yaşadı.

Bu geleneklerin yüz yıllardır sürdüğünü ifade eden Danacılar Köyü Dernek Başkanı Reşat Karış, "Köyümüzde her yıl köy hayrı yaparız. Bu hayırda yemekler pişer, ziyarete gelenlere ikram edilir. Ayrıca yüz yıllardır devam eden geleneksel oyunlarımız da vardır. Bu hayırda bunlar da oynanır. Yaşlılar ve çocuklar kıyasıya yarışır. Tarihi deve oyunumuz vardır. Devemiz hasta rolüne girer, etkinliğe katılan belediye başkanından köyümüz için hizmet ister. Hizmet sözü aldığında iyileşip yanından yarılır. Biz geleneklerimize sahip çıkıp; onları yaşatmak için mücadele veriyoruz. Bu etkinlikleri her yıl yapmaya gayret gösteriyoruz. İnsanlar burada güzel vakit geçiriyor" dedi.