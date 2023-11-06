Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları (SANDOS) üyeleri Kumalar dağına yaptığı gezide yüzlerce yılkı atını görüntüledi.

Her hafta farklı bir noktaya gezi düzenleyen SANDOS üyeleri, Sandıklı Kumalar dağı gezisinde sürüler halinde gezen ve otlayan yılkı atlarına rastladı. Yılkı atlarının son yıllarda arttığına dikkat çeken Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Grup Lideri Asım Yıldız, atların doğaya ayrı bir güzellik kattığını belirtti. Yıldız; “Bu haftaki yürüyüşümüz sırasında 3 ayrı grup halinde, yanlarında yeni yavru tayların bulunduğu yılkı atlarını yakından görebilmenin mutluluğunu yaşadık. Son yıllarda hızla artan popülasyonu ile yılkı atları doğaseverleri kendisine çekmeyi başarıyor. Doğa canlılarla güzel, zaman zaman tarım arazilerine inen yılkı atları, tarım arazilerindeki ürünleri yiyerek değil, çiğneyerek zarar veriyor. Bölgemizde bilinçli olan tarla sahipleri de atlara zarar vermeden tekrar dağlara kovalayarak tarım arazilerinden uzaklaştırıyor” dedi.