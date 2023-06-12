Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Düzce’ye 100 sene, 200 sene, 300 sene sonra bile ayakta kalabilecek bir eser bırakmaya çalışıyoruz. Böyle büyük projeler biraz meşakkatli ve zor oluyor. Vatandaşlarımızdan verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyoruz. Ama bitince çok güzel olacak” dedi.

Düzce’nin gerdanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ödüllü ‘Asar Deresi Rekreasyon Projesi’ doğal afetlerden ötürü sıkıntılı geçen süreçlere karşın tüm hızıyla ilerliyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projenin Düzce’nin geleceği açısından önem taşıdığını ve bittiğinde çok güzel olacağını söyledi.

Asar Deresi’nin her dönem göreve gelenler tarafından yapılması düşünülen ama ertelenen bir proje olduğunu ifade ederek açıklamalarına başlayan Başkan Özlü, “Biz ödüllü projemizi hayata geçirdik, ihalesini yaptık. İhalesini yaptıktan sonra ekonomik maliyetlerden dolayı iki kere ihale iptal oldu. Üçüncü ihalede belediyemizin şirketi Beltaş firması ihalemizi aldı. İşe hızlı şekilde başladık. Fore kazık makinesi getirerek kazıklarımızı çakmaya başladık. 20 metrelik kazıkları çaktıktan sonra 12 ve 14 metre de suya rastladık. O bakımdan belirli miktardaki kazıkların boylarını 20 metreden 12 metreye düşürdük ve sayılarını arttırdık. Akabinde amfi basamaklarımızın imalatını yapıp tamamladık. Köprü temel ayaklarından birinin imalatının da son aşamasına geldik” dedi.

Hem saha da hem Ankara’da imalat

Projeye uygulanacak olan bir kısım imalatların sahada yerinde yapılırken bir kısmının ise Ankara’da bir firmada üretilerek Düzce’ye getirildiğini ve monte edildiğini sözlerine ekleyen Başkan Dr. Faruk Özlü, iki köprü ayağının ankajlarının hazır olduğunu, derenin Düzce tarafında kalan kısmının da imalatının da bitirilip, ankajının yerleştirilip köprünün bağlantısının gerçekleştirileceğini belirtti.

Projeye en zor etaptan başladıklarını ifade eden Başkan Özlü, “Köprünün de olduğu bölge burası. Diğer etaplarda da köprülerimiz var ama eski köprüler kalkacak yerine yeni modern köprüler gelecek. Peyzaj düzenlemesinin en yoğun olduğu kısım da burasıydı. En zor kısımdan başlayalım istedik. Merkez tarafı ile Azmimilli tarafını birbirine tatbik edeceğiz. Eski Film Platosunun orada bir park yaptık. Düzce’nin en büyük parkı olan 23 Nisan parkı. Orayı da buraya entegre edeceğiz. Yani biz burayı yaparken orayı da yapmış oluyoruz. Asar suyunun sağında ve solunda bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Burası Düzcelilerin sık sık uğrayacağı bir alan olacak. Tüm bunları yaparken çevre düzenlemelerimizi de gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

En önemli konu; güvenlik

Başkan Özlü, proje doğrultusunda mevcut yolun kısmen trafiğe kapatılmasından ötürü vatandaşların ve esnafların sıkıntı yaşamasına da değinerek, şunları söyledi;

“Bizim birinci önceliğimizin vatandaşlarımızın sağlığı, canı. Biz burada yolu trafiğe açmış olsak, burada sürekli yağmur yağıyor ve zemin yumuşak durumda. Oradan bir araç geçerken yol çökse ve insanlarımıza bir zarar gelse biz bunun cevabını veremeyiz. En önemli konu güvenliktir. Sıkıntı çekeceğiz. Bittiğinde herkes görüyor ki çok güzel oluyor. İstanbul caddesinde de çok sıkıntı yaşadık ama şimdi insanların en mutlu olduğu yerlerden biri İstanbul Caddesi oldu. Pırıl pırıl, bütün esnaflar memnun, ticaret daha da hızlandı. Burası da aynı şekilde olacak.”

Otopark alanları oluşturuluyor

Bölgenin en önemli sorunlarından biri olan otopark noktasında da proje ile eş zamanlı olarak otopark konusunu da çözüme kavuşturacaklarından bahseden Başkan Dr. Faruk Özlü, “Otopark konusunu da asla göz ardı etmiyoruz. İmar planımızda belirli bölgelerde otopark alanları oluşturduk. İnsanlar sonuçta buraya aileleriyle gelecekler. Geldiklerinde araçlarını park edecekleri alanları da yine burada oluşturuyoruz. Her şey planlanmış şekilde devam ediyor. Düzce’ye 100 sene, 200 sene, 300 sene sonra bile ayakta kalabilecek bir eser bırakmaya çalışıyoruz. Böyle büyük projeler biraz meşakkatli ve zor oluyor. Vatandaşlarımızdan verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyoruz. Ama bitince çok güzel olacak” şeklinde konuştu.