Denizli’de yüzlerce yazarın katılacağı Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı 13 Ekim 2023 Cuma günü kapılarını açacak. Prof. Dr. Tuncer Baykara’nın onur konuğu olduğu fuara Yusuf Kaplan’dan Hayati İnanç’a, Yoshinori Morivaki’den Saniye Bencik Kangal’a, Gri Koç’tan Nurullah Genç’e kadar yüzlerce yazar imza günü ve söyleşilerle Denizlililerle buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, katılımcılarıyla birlikte Ege’nin en büyük kitap fuarını 6. kez düzenliyor. Denizlililerin hasretle beklediği fuar, 13-22 Ekim tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda kapılarını açacak. On gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak kitap fuarına, yüzlerce yazar ve onlarca yayınevi katılacak. Birbirinden ünlü yazarların yanı sıra Denizlili yazarların da kitapseverlerle bir araya geleceği Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı’nın onur konuğu ise Denizlili ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Tuncer Baykara olacak. Çevre illerden de çok sayıda katılımın beklendiği Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı’nda Yusuf Kaplan’dan Hayati İnanç’a, Yoshinori Morivaki’den Saniye Bencik Kangal’a, Gri Koç’tan Nurullah Genç’e kadar birçok ünlü yazar ve yayınevi katılacak.

Ünlü yazarlar Denizli’de

Mete Yarar, Bircan Yıldırım, Zafer Şahin, Müfit Can Saçıntı, Hakan Mengüç, Serdar Tuncer, Leyla Şahin, Tarık Tufan, Beyza Alkoç, Sinan Yağmur, Ahmet Şimşirgil gibi ünlü yazarların katılacağı fuarda ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’nda yer alan eser sahipleri de imza için okurlarıyla buluşacak. İmza günlerinin yanı sıra pek çok önemli yazarın konferans ve söyleşileri de fuar alanında olacak. Fuarla ilgili tüm söyleşi, imza günleri ve diğer detaylara Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Fuarın bu hafta sonu konukları

Birçok ünlü yazarın Denizlililerle buluşacağı fuarın bu hafta sonu programı şöyle: “14 Ekim Cumartesi günü 12.00’de Zafer Adak, 13.00’de Yoshinori Morivaki, 14.00’de Serkan Karaismailoğlu, Nihat Genç ile Savaş Barkçin, 15.00’de Erdem Atay, Sertaç Abi, Gri Koç, 16.00’da Eminer Erk Bekdemir ile Hayati İnanç, 17.00’de Bekir Develi; 15 Ekim Pazar günü ise 12.00’de Canten Kaya, 13.00’de Barış Doster ile Uğur Arslan, 14.00’de Kazım Yurdakul, 15.00’de Yavuz Dizdar, 16.00’da Leyla Şahin ve 17.00’de Kemal Yalçın düzenlenecek söyleşilerde Denizlililere seslenecek.”

Kitap fuarına ücretsiz ulaşım

Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların fuar alanına ulaşımı için de kolaylık sağlayacak. Bu kapsamda fuar süresince her gün saat 09.00’dan itibaren iki saatte bir İstiklal Caddesi’ndeki eski kütüphane önü ve Pamukkale Üniversitesi KYK önünden; Adalet Parkı’ndan ise her gün saat 10.00’dan itibaren iki saatte bir ücretsiz otobüsler kalkacak. Son servis ise saat 18.00’de hareket edecek. Fuar, 13 Ekim-22 Ekim tarihleri arasında saat 20.00’ye kadar açık kalacak.

Başkan Zolan’dan fuara davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kitapseverlerin her yıl heyecanla beklediği kitap fuarını bir kez daha hemşehrileriyle buluşturacak olmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı’nın güzellikler getirmesini dileyen Başkan Zolan, “Tüm kitapseverlerimizi fuarımıza bekliyorum. Kitap şehri Denizli’miz 10 gün boyunca edebiyat, sanat ve kültür dolu günleri yaşayacak. Herkesi bu güzelliği yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.