Osmaneli’nde “Adreste Nüfus Hizmeti” projesi kapsamında 222 vatandaşa kimlikleri adreslerinde teslim edildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen sosyal proje sayesinde T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunmak için nüfus müdürlüklerine gidemeyecek şekilde kısıtlı, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların kimlik kartı başvuruları adreslerinden alınıyor.

Bu kapsamda Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve İlçe Nüfus Müdürü Ramazan Demirbük, İnönü mahallesinde yaşayan Lütfiye teyzenin evine misafir olarak yeni kimlik kartı başvurusunu aldı. Bu proje kapsamında 222 vatandaşa “Adreste Nüfus Hizmeti” sunularak kimlikleri adreslerinde teslim edildiği belirtildi.