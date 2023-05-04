Seydikemer Kaymakamlığı, Seydikemer Belediyesi ile Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Tlos Uçurtma Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu.

Antik Çağlarda Likya Birliği’nin spor merkezi olarak nitelendirilen Tlos Antik Kenti, yüzlerce yıl sonra da spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen organizasyonlarda, yüzlerce sporcu Tlos Antik Kenti’ni yakından görme imkanı buluyor.

Asırlar öncesinde sporun merkezi olan Tlos Antik Kenti, bu kez Uçurtma Şenliğine ev sahipliği yaptı. Seydikemer Kaymakamlığı, Seydikemer Belediyesi ile Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde, “Tlos 23 Nisan Uçurtma Şenliği” düzenlendi. Şenliğe Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Sadık Çetin, Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Ercan, kurum müdürleri, daire amirleri, belediye birim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin oldukça heyecanlı olduğu görülen “Tlos 23 Nisan Uçurtma Şenliği”nde uçurtması olmayanlara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından uçurtma verildi. Uçurtmalarını büyük bir sevinçle hazırlayan öğrenciler, daha sonra Tlos Antik Kenti Merkezinde uçurtmalarını uçurdular. Kaymakam Büyüker ve Başkan Akdenizli de çocukların mutluluğuna ortak olup, hem çocuklara yardımcı oldular hem de birlikte uçurtma uçurdular. Kaymakam Büyüker ve Başkan Akdenizli, şenlik alanındaki öğrencilere pamuk şekeri ve patlamış mısır da ikram ettiler.

Yaklaşık 3 saat süren etkinlik sonrası açıklama yapan Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Ercan; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Haftası dolayısıylaTlos’taSeydikemer Kaymakamlığımızın öncülüğünde uçurtma şenliği düzenledik. Çocuklarımız çok mutlu gözüküyor. Diğer senelerde ilçemizin farklı yerlerinde de bu organizasyonu yapacağız” dedi.

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ise “Yaklaşık 360 öğrencimiz var. Hepsine birer tane uçurtma vermiş olduk. Kimi öğrencilerimiz de kendi uçurtmalarıyla geldi. Onlarla birlikte bizde çocuklaştık. Onları mutlu görmek, bu alanı cıvıl cıvıl çocuklarla doldurmak bizim için de hoş oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer antik kentlerimizi de tanıtır şekilde etkinlikler yapacağız” diye konuştu.