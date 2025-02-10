Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada 3 bin 278 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa’da 14 okul servisine idari para cezası kesildi Manisa’da 14 okul servisine idari para cezası kesildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ikamet eden E.T. (32/E)’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile şahsın ikametinde yapılan aramada 3 bin 278 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli E.T. (32/E) isimli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: iha