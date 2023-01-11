Merkezefendi Belediyesi, dar gelirli ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik beslenme desteğini hayata geçirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu zor zamanları dayanışmayla, sevgiyle hep birlikte aşacağız” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, dar gelirli ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik beslenme desteğini hayata geçirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu zor zamanları dayanışmayla, sevgiyle hep birlikte aşacağız” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, aracılığıyla vatandaşlara olan desteğini aralıksız sürdürüyor. Aşevi’nde ihtiyaç sahiplerine yemek desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi, şimdi de gıda fiyatlarındaki fahiş artıştan etkilenen ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerin beslenme sorunu yaşamaması için harekete geçti. Başlatılan uygulama ile dar gelirli ailelerin ilköğretim ve ortaokul çağındaki çocuklarını kapsayan beslenme paketinde, çocuk gelişimi için gıda mühendisleri ve diyetisyenler tarafından hazırlanan besin değeri yüksek menüler öğlen yemeklerinde veriliyor. Fizyolojik ve bilişsel gelişimleri için takviye gıda ihtiyacı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine haftanın 5 günü protein açısından zengin besinler dağıtılacak.

“Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesini sağlayacağız”

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar maalesef en çok çocuklarımızı etkiliyor. Bu zor günleri birlikte atlatmak adına, Merkezefendi sınırları içerisindeki ilkokul ve ortaokullarımızda tespit ettiğimiz dar gelirli ailelerimizin çocuklarına, Aşevimiz’in hijyenik ve sağlıklı ortamında hazırlanan öğlen yemeklerini göndermeye başlıyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum ki, bu proje beni hem üzüyor hem de sevindiriyor. Üzüyor; çünkü çocuklarımız yardım almadan, canlarının istediği her şeyi yiyebileceği bir ülkede yaşamayı hak ediyor. Sevindiriyor; çünkü okullarda gerçekten de beslenemeden evlerine gitmek zorunda olan birçok yavrumuza hep birlikte sahip çıkmış olacağız. Hiç endişeniz olmasın. Bu zor zamanları dayanışmayla, sevgiyle hep birlikte aşacağız” dedi.