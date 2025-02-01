Bilecik Belediyesi tarafından çocukların eğlenceli ve verimli bir yarıyıl tatili geçirmeleri amacıyla hazırlanan etkinlikler renkli görüntülerle sona erdi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ve Bilgi Evi Matematik Müzesinde birbirinden farklı aktiviteler eşliğinde gerçekleştirilen yarıyıl etkinliklerinde çocuklar hem eğlendi hem de birçok bilgiyi öğrenmiş oldu. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın çocuklara tatil hediyesi olarak hazırlanan program çerçevesinde çocuklar, ilk gün iklim değişikliğini öğreniyorum ile tuval boyama ve mandala boyama atölyeleriyle buluşurken ikinci gününde ise gökyüzünü öğreniyorum ve çocuk yogası etkinliği ile gönüllerince eğlendi.

Çocukların birlikte yeni arkadaşlıklar kurduğu aktivitelerin üçüncü gününde ise ebru sanatı ve eğlenceli matematik aktiviteleri gerçekleştirilirken programın dördüncü gününde çömlek tezgahında çömlek yapan çocuklar ayrıca ’İskeletim nasıl hareket ediyor? isimli aktivite ile birçok bilgiyi öğrendi.