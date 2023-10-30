Hızlı teslimat sektörü markalarından Vigo da sahada görev yapan moto kuryeleriyle birlikte konvoy oluşturarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyet’in 100. yılı Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Hızlı teslimat sektörü markalarından Vigo da sahada görev yapan moto kuryeleriyle birlikte konvoy oluşturarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Konvoyun geçtiği bölgelerdeki vatandaşların da yoğun ilgisi altında gerçekleşen kutlamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vigo Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Eray Akıncı, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında geçen yıl olduğu gibi sahada görev yapan arkadaşlarımız ile birlikte yine ülkemizin dört bir yanında bayraklarımızla konvoylarda buluştuk. En büyük katılımla İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz etkinlikte Türkiye genelinde 1000’i aşkın kurye arkadaşımızla birlikteyiz. Bu coşkuyu anlatmaya kelimeler yetmez. Vigo olarak tüm kurye arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz" dedi.