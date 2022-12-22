Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ TOHSAM) PAÜ Maksat Sanat Öğrenci Topluluğu ile birlikte düzenlediği ‘Küçük Prens’ adlı tiyatro etkinliği daha önce hiç tiyatroya gitmemiş çocukları tiyatro ile buluşturdu.

Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ TOHSAM) PAÜ Maksat Sanat Öğrenci Topluluğu ile birlikte düzenlediği ‘Küçük Prens’ adlı tiyatro etkinliği daha önce hiç tiyatroya gitmemiş çocukları tiyatro ile buluşturdu.

Tiyatro izleme fırsatı bulamamış çocukları tiyatro ile buluşturmak ve onlara yaşlarına uygun bir çocuk oyunu izlettirebilmek amacı ile PAÜ TOHSAM ve danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Sinem Özdede’nin yaptığı PAÜ Maksat Sanat Öğrenci Topluluğu ile birlikte düzenlediği sosyal sorumluluk etkinliği olan ‘Küçük Prens’ adlı tiyatro oyununu çocuklar ilgi ile izledi.

Etkinlik çerçevesinde PAÜ Maksat Sanat Topluluğu’nun Pamukkale Üniversitesi Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi’nde (Devlet Tiyatroları Denizli Devlet Tiyatrosu) sahnelediği “Küçük Prens” kitabından uyarlama olan aynı isimli “Küçük Prens” isimli oyunu, daha önce hiç tiyatroya gitmemiş ilk ve orta öğretim öğrencisi çocuklarla buluşturuldu. Yaklaşık 450 öğrenci oyunu ilgi ile izle. PAÜ Maksat Sanat Öğrenci Topluluk üyeleri oyun öncesi çocukları eğlendirmek için şarkılı oyunlar sergileyerek çocukların beğenisini aldı. Oyunu başından sonuna kadar büyük ilgi ve heyecanla izleyen çocuklar yaklaşık bir saat süren oyunun sonunda mutlu bir şekilde ilk tiyatrolarını izlemenin verdiği sevinçle salondan ayrıldılar.

PAÜ TOHSAM Müdürü Doç. Dr. Uğur Sönmezoğlu çocuklar için gerçekleştirilen sosyal sorumluluk etkinliği ile ilgili şunları ifade etti: “Bu anlamlı projemizde bizleri destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere, oyunumuza seyirci olarak öğrencilerin okullarıyla koordinasyonu sağlayan Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, toplu taşıma araçlarıyla bu öğrencilerimizi etkinliğimize getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne, ilk defa tiyatro izleyecek çocuklarımız için böyle güzel bir sahneyi oyunumuza açan, oyunun en iyi şekilde sahnelenmesi için çok büyük katkısı olan Prof. Dr. Fatih Yayla hocamıza ve en önemlisi oyunu sahneleyen kendi öğrencilerimizin oluşturduğu PAÜ Maksat Sanat Topluluğu’na teşekkür ederiz.”