Karabük’te Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yüzlerce kişinin katılımı ile fener alayı düzenlendi.

Karabük Valiliği tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, fener alayı ile devam etti. Beşbinevler Mahallesi’nde toplanan vatandaşlar, ellerinde metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ve meşalelerle 100. Yıl Mahallesi’ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı’nın okunduğu programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, Cumhuriyet’in 101 yıl önce büyük zorluklarla kurulduğunu belirtti. Konuşmanın ardından program sona erdi.

Fener alayına Vali Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.