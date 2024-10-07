Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Değirmendere Kanyonu doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin katılım sağladığı yürüyüş 2 saat sürdü.

Değirmendere Kanyon Yürüyüşü, Muğla’nın doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla buluşan bir etkinlik olarak, Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği’nin önemli parçalarından birini oluşturdu. Tarihi Saburhane Meydanı’ndan başlayarak, Doğa Sporları ve Tenis Kulübü Derneği üyelerinin liderliğinde kanyonun derinliklerine uzanan yürüyüşe, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, meclis üyeleri, Bodrum’un yaşayan son süngercisi Aksona Mehmet, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve doğaseverler katılım sağladı.

Eski Değirmen mevkiine ulaşılan yürüyüşte, kanyonun doğal güzellikleri ve benzersiz manzaraları eşliğinde doğa ile iç içe bir gün geçirildi. Yürüyüş, Muğla’nın korunması gereken doğal mirasını ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını önemseyen bir vurguyla anlam kazandı.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, yürüyüş ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bu sene Büyükşehir Belediyemizin desteği ile 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliklerimizi gerçekleştirdik. Kültür ve sanatla dolu dolu iki gün geçirdik. Bugün şenliğimizin üçüncü günü. Muğla’mızın bilinmeyen yönlerini, kültür değerlerini, doğal güzelliklerini biraz daha görünür kılalım istedik. İçinden kanyon geçen bir şehrimiz var. Ama birçok kişi maalesef bu kanyonun farkında değil. O yüzden buraya bir yürüyüş düzenledik. Çok keyifli bir yürüyüş oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşti. Aramızda bebekler, çocuklar, büyüklerimiz var”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şenliğin çok keyifli geçtiğini belirterek, “Belediye olarak halkımızı spora yönlendirmek adına önemli çalışmalarımız olacak. Bunun için ‘Yürü be Muğla’ projesini hayata geçireceklerini” söyledi.