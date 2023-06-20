Adanalı iş insanı Eyüpcan Delibalta, yüzlerce çocuğa pasta ikram ederek yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Merkez Sarıçam ilçesinde faaliyet gösteren ’Fırıncım Pasta’nın sahibi Eyüpcan Delibalta, pasta yemeyen hiçbir çocuk kalmasın diye, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşıp pasta dağıttı.

Pasta yemeyen çocuklar kalmasın diyerek yola çıktığını belirten Eyüpcan Delibalta, "Çocuklara pasta sürprizi yapmak için yola çıktık. Onlar mutlu olsun diye çocuklara pasta ve meyve suyu dağıtımı yaptık. Çocuklar çok mutlu oldular. İyilik kazanacak diyerek çıktığımız bu yolda çocuklara sürprizlerimiz devam edecek" dedi.