Muğla’nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum açıklarında yüzerek İstanköy Adası’na geçmeye çalışan 2 göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. Denizin ortasındaki 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından kurtarılarak karaya getirildi.
Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise yasadışı yollarla İstanköy Adası’na geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.