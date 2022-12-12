Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına ile sürüklenerek işletmelere çarpan yüzer disko Catamaran’ı kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına ile sürüklenerek işletmelere çarpan yüzer disko Catamaran’ı kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçede pazar günü gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle dünyaca ünlü yüzer disko Catamaran, sürüklenerek işletmelere yaklaştı. Akşam saatlerinde tonozdan ayrılan yüzer disko, Kumbahçe’de faaliyet gösteren 2 işletmeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir işletmenin tentesi yıkıldı, iskelesi zarar gördü. Diğer işletmenin de deniz kenarındaki korkuluğu ve rıhtımı zarar gördü. İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Liman Başkanlığı ekipleri olay yerine geldi. Yaşanan kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

"Kurtarma çalışması başlatıldı"

Catamaran için sabah saatlerinde kurtarma çalışması başlatıldı. Su alıp karaya oturan teknedeki su, 3 adet pompa yardımıyla tahliye ediliyor. Suyun tahliyesi sonrası tekne oturduğu yerden kurtarılacak. İşletmesi zarar gören Hacer Soysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Dünkü fırtınadan tonozlar kopunca karaya vurdu, hasar büyük. Karşı tarafta da aynı şekilde hasar var. O sırada burada kimse yoktu, çarpmanın etkisiyle tenteler ve iskelemiz büyük çapta hasar aldı."