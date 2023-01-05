Balıkesir’in Bandırma ilçesine her gelişinde çevreye yaydığı koku sebebiyle tepki gören ve bu sebeple "Yüzen Ahır" adı verilen canlı hayvan nakil gemisi, içindeki 3 bin 300 adet dişi düveyle birlikte yeniden limana yanaştı. Bandırma Limanı’nın şehir merkezinde olması dolayısı ile ilçeye yayılan koku tepkileri de beraberinde getirdi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesine her gelişinde çevreye yaydığı koku sebebiyle tepki gören ve bu sebeple "Yüzen Ahır" adı verilen canlı hayvan nakil gemisi, içindeki 3 bin 300 adet dişi düveyle birlikte yeniden limana yanaştı. Bandırma Limanı’nın şehir merkezinde olması dolayısı ile ilçeye yayılan koku tepkileri de beraberinde getirdi.

Bandırma’ya her gelişinde çevreye yaydığı koku nedeniyle vatandaşların tepkisine neden olan gemideki canlı hayvanların kamyonlarla taşınmasına başlandı. Bandırma’nın genişlemesi ve büyümesi nedeni ile limanın şehir içinde kalması sebebi ile limanda yapılan yüklemelerin tozu, dumanı ve kokusu şehirdeki vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor. Singapur bandralı Ganado Express isimli gemide besicilere dağıtılması beklenen Urugay’dan yüklenen 3 bin 300 adet ithal büyükbaş hayvanın bulunduğu öğrenildi. 12 gündür liman dışında Bandırma körfezinde bekletilen gemi limana yanaştırılarak ithal büyükbaş hayvanların yüklenmesine başlandı. Yüklemenin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.