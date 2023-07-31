Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hayata geçirdiği çok sayıda proje ile üretimi desteklemeye ve kadın üreticilerin yaşamına dokunmaya devam ediyor. Bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olan ve sadece kadınların istihdam edildiği “Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası” Efeler’den Türkiye’ye örnek olmayı sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sadece kadın emekçilerin çalıştığı ve belediyeye ait tarım arazilerinde üretilen kente özgü yöresel tarım ürünlerinin işlendiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nı 2022 yılının Mart ayında hizmete açtı. Otomasyondan paketlemeye, barkotlamadan yönetim kademesine kadar üretimin her aşamasında kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, Tepecik Mahallesi’nde bin 200 metrekarelik alan üzerine kuruldu. 200’den fazla kadın işçinin istihdam edildiği çok amaçlı gıda üretim fabrikasında; enginar, kekik, şevketibostan gibi kentin yöresel ürünlerin yanı sıra deniz börülcesi, deniz fasulyesi, erişte gibi birçok ürün de fabrikanın geniş üretim yelpazesinde bulunuyor. Bununla da yetinmeyen Efeler’in fabrikasında; salça ve turşu başta olmak üzere çeşitli konserve gıdalar da üretiliyor. Efeler’in tarım ürünleri Efelerli kadınların ellerinde şekillenerek katma değer kazanıyor.

Efeler Belediyesi’nin tarım arazilerinde özenle yetiştirildikten sonra hasadı yapılan ve Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda hijyenik şartlarda işlendikten sonra tüketime hazır hale getirilen ürünler; sağlıklı ve güvenli gıdaya herkesin ulaşabilmesi için belediyeye bağlı Efe Bakkalların raflarında uygun fiyatlı olarak halka sunuluyor.

Efeler’in verimli topraklarında yetiştirilen mahsuller, Türkiye’nin sınırları dışına taşınmak, yurt içinden ve yurt dışından tüketicilerle buluşturulmak için belediyenin www.efelerpazari.com adresli internet sitesinden çevrimiçi satışa sunuluyor.