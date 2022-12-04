Isparta’nın Küçük Hacılar köyünde evlerinin önündeki yolun çakıl ve toprak olmasından dolayı tekerlekli sandalyesini kullanırken büyük zorluk yaşayan yüzde 94 oranında bedensel engelli 12 yaşındaki Yusuf Kenan Say için Isparta Belediyesi tarafından yola kilit parke taşı döşendi.

Isparta’nın Küçük Hacılar köyünde evlerinin önündeki yolun çakıl ve toprak olmasından dolayı tekerlekli sandalyesini kullanırken büyük zorluk yaşayan yüzde 94 oranında bedensel engelli 12 yaşındaki Yusuf Kenan Say için Isparta Belediyesi tarafından yola kilit parke taşı döşendi.

Küçük Hacılar köyünde ikamet eden bedensel engelli Yusuf Kenan Say, dışarı babası Mustafa ve annesi Fatime Say’ın yardımıyla tekerlekli sandalye ile çıkabiliyor. Ancak evin önündeki yolun çakıl ve toprak olması nedeniyle oldukça zorlanan Yusuf’un babası Mustafa Say, yaşadıkları bu durumu Isparta Belediyesine yazdığı dilekçe ile aktararak destek istedi. Isparta Belediyesi tarafından Yusuf Kenan Say’ın tekerlekli sandalye ile zorluk yaşamaması için evinin önündeki 500 metrekarelik alana kilit parke taşı döşendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Yusuf, tekerlekli sandalyesiyle evinden çıktıktan sonra rahat bir ulaşım alanına sahip oldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yusuf Kenan Say ve ailesini evinde ziyaret etti. Yusuf, yolun yapılmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Baba Mustafa Say ise, Yusuf’un yüzde 94 oranında bedensel engelli olduğunu belirterek, nöropati hastalığı bulunduğunu anlattı. Yusuf’un zihinsel bir sorunu olmadığını belirten Say, “Bizim evimiz ile köyün kullanım alanındaki yol arasında rampa var. Burası kum ve çakıldı. Tekerlekli sandalyeyi çıkaramıyorduk. Annesi önce sandalyeyi çıkarıyor, sonra gelip çocuğu alıyordu. Oldukça zorlu bir süreçti. Takip ettiğimiz kadarıyla belediye başkanımızın yardımlarını duyduk, gördük. Bir kez dilekçe yazdım. O dilekçem bir hafta içerisinde onaylandı, kabul gördü. Ertesi gün Allah razı olsun ekip geldi ve taş döşendi. Benim ve çocuğumun işi kolaylaştı. Başkanımızdan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun, hayatımızı kolaylaştırdılar. Çocuğumuzun hayır duasını aldılar. İnşallah iki cihanda da yüzleri güler. Sayın başkanımız ve eşi evimize geldi, şeref verdi. Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum, onur duydum” dedi.

Yolun çok problemleri olduğunu kaydeden anne Fatime Say, dışarı çıkmak istediğinde Yusuf’u evde bırakıp önce sandalyeyi yokuştan çıkardığını, sonra gelip çocuğunu aldığını söyledi. Artık istedikleri zaman istedikleri yere gidebileceklerini ifade eden Say, “Devletimizden, başkanımızdan Allah razı olsun. Hayatımız kolaylaştı” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mustafa Say’ın belediyeye müracaatının ardından konuyla hemen ilgilendiklerini, Yusuf’un yürüyüş yolundaki engellerini kaldırdıklarını belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Bizler ne zaman bize ihtiyacı olan bir vatandaşımız olsa orada oluyoruz. Bugün de Yusuf’un yanında olduk. Yusuf, engelinden dolayı ailesinin desteğine ihtiyaç duyuyor. O desteğe ihtiyacında gerekli olan cihazları da kullanabilmeleri gerekiyor. O cihazları kullanabilmeleri için bizler de belediye olarak bir katkı sağladık” ifadelerinde bulundu.

Ziyaretin ardından küçük Yusuf, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i el sallayarak uğurladı.