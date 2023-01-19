Özel öğretim kurumlarının 2023 yılı zam oranları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yüzde 65 olarak belirlenmesi karşı, eğitim kurumlarının yemek ve ulaşımda yüksek fiyat talebi velileri çileden çıkardı. Zammı az bulan kurumların yemek ve ulaşımla birlikte yaptıkları zam oranları yüzde 200’leri buldu.

Özel öğretim kurumlarının 2023 yılı zam oranları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yüzde 65 olarak belirlenmesi karşı, eğitim kurumlarının yemek ve ulaşımda yüksek fiyat talebi velileri çileden çıkardı. Zammı az bulan kurumların yemek ve ulaşımla birlikte yaptıkları zam oranları yüzde 200’leri buldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ocak ayının başında özel öğretim kurumları yöneticileriyle yaptığı toplantı sonrası 2023 fiyatlarına yapılacak zammın yüzde 65 olarak belirlendiğini açıkladı. Bu açıklamaya rağmen, özel okullar Milli Eğitim Bakanlığı tarifesini kale almaması dikkat çekti. Eğitime yapılan yüzde 65 zammı az bulan özel okullar; yemek, servis, kıyafet ve kitap fiyatlarıyla ücretlerini neredeyse 3’e katladı. Yapılan zamma karşı tepkili olan aileler, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Bursa’daki özel Yedi Renkli Çınar Okulları’nda iki çocuğunun okuduğunu belirten aile, “Geçen sene yemek ve eğitim için 65 bin lira ödedik. Bu sene 189 bin lira oldu. Eğitimden yapamadıkları zammı yemek ve servisten yapıyorlar” diye dert yandı.

Başka bir aile ise yaptıkları araştırma karşısında yaşadıkları şoku şöyle dile getirdi;

“Anaokulu için verdikleri ortalama fiyat eğitim ve kırtasiye ortalama 100 bin lira civarındadır. Daha üstü fiyat veren okulda var. Şu an içinde bulunduğumuz yıla ortalama 30 ile 50 bin civarında kayıt yapılmışken, önümüzdeki yıl 100 bin liranın üzerinde ödeme yapılması korkunç bir durumdur. Ayrıca sözleşme harici enflasyona ve asgari ücrete dayalı ara zamda yapıyorlar. 4 Şubat’a kadar kayıt için zaman biçip, daha 4 Şubat gelmeden kırtasiye masrafına 2 bin lira zam yaptılar. ‘Kırtasiye masrafları dolarla alındığı için gün geçtikçe fiyat artıyormuş’ diye de açıklamada bulunuyorlar.”

Bazı velilerden alınan bilgiye göre ise fiyat değişimlerinin şu şekilde olduğu dile getirildi;

“Mavi Dünya Okulları, 3. sınıf geçen sene 32 bin iken, bu sene 4’üncü sınıf için 75 bin lira istendi. Sınav Okulları Kestel için 17 bin lira olan fiyat 53 bin liraya çıktı. Bu fiyat merkez şubelerde 70-75 bin liraya kadar çıkıyor. Özel Tan Okulları, 6 yaş anaokulu 40 bin lira eğitim ve yemek, 1. sınıf ise eğitim ve yemek 108 bin lira. Bursa Özel Final Okulları, geçen yıl 23 bin lira olan ücreti, bu sene 60 bin lira olduğunu ve bunun 23 bin lirasının yemek olduğunu belirtiyor. Çocuklarımıza olan hassasiyetimizi kullanmaya çalışıyorlar.”

Bursa’nın bir ilçesinde öğrencisini okutan bir aile ise sesini duyurmak için şikayetini şu şekilde dile getirdi;

“Sınav Koleji Bursa Mustafakemalpaşa okul öncesi gurubuna geçtiğimiz yıl 15 bin 500 yemek dahil ücret bu sene yüzde 65 ekleyip bir de 20 bin yemek ücreti adı altında haksız bir kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Bakanlığın yaptığı zam oranı hiç dikkate alınmamıştır. Veliler bu duruma zorlanmaktadır. Muhtemelen istenmeyen şikayet, mahkeme gibi yasal yollara baş vurmak gerekecektir. Ülkenin içinden geçtiği bu durumun faturası okul sahipleri tarafından velilere çıkarılmaktadır. Konunun Bursa Mustafakemalpaşa Sınav Koleji yönetimi tarafından yeniden gözden geçirilmesini dilerim."

Sosyal medyada ve internetteki şikayet kanallarında buna benzer yüzlerce şikayetin olduğunu belirten Bursa Tüketiciler Derneği (BTD) Başkanı Sıtkı Yılmaz, son aylarda sıkça özel okulların velilerden ek ücret talebi konusunda şikayetler geldiğini belirterek, "Özel okullar eğitim-öğretim yılının 10 ay öncesinden kayıt açar. Öğrenci velileri de artan maliyetlerden etkilenmemek için indirimli fiyatlardan yararlanmak için çocuklarını özel okullara kaydeder. Ancak kayıttan 10 ay sonra peşin eğitim-öğretim ücretlerini ödemelerine rağmen okul yöneticileri gerek eğitim öğretim ücreti adı altında, okul kıyafetleri, servis ücretleri, yemek masrafları üzerinden ek ücret talep ediyor. Sözleşmeye aykırı yapılan bu taleplerin hukuka uygun olmadığını ve tüketicinin hakkının korunması hakkındaki kanunun 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına da aykırı olduğunu bilhassa belirtmek istiyoruz. Taraflar sözleşmenin gerekliliğini yerine getirmek zorundadır” dedi.