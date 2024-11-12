Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında üreticilere sağladığı güçlü destekleri çerçevesinde Kayseri’de manda varlığının ıslahı amacıyla Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Üyelerine yüzde 50 hibeli 100 adet damızlık erkek manda dağıtımı yapmaya hazırlanıyor.

Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda 89 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, hayvancılık alanında da manda yetiştiricilerine müjde niteliğinde kararlara imza atıldı. Toplantıda, meclis üyeleri, gündem maddeleri arasında yer alan damızlık manda yetiştiricilerine katkı sağlayacak iki maddeyi görüşerek karara bağladı. Mecliste, ‘Kayseri İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’ne bir aracın tahsis edilmesi talebi’ görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, talebi oylamaya sunmadan önce ilgili gündem maddesi hakkında konuşarak; "Daha önce vermiş olduğumuz aracın devamı şeklinde bir yaklaşım. Kayseri’miz damızlık manda konusunda iyi bir noktaya geldi. 6 bin 500-7 binlere ulaştı özellikle Hacılar, Yeşilyurt, Develi ve İncesu bölgemizde. Biz de buna destek veriyoruz, amacımız tarım ve hayvancılıkta şehrimizin nitelikli alanlarda ön plana çıkmasını sağlamak” ifadelerini kullandı. Kayseri İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’ne araç tahsisini içeren gündem maddesi, meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis üyeleri, daha sonra damızlık manda yetiştiricilerine katkı sunacak, ‘Kayseri’de manda varlığının ıslahı amacıyla Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Üyelerine yüzde 50 hibeli 100 adet damızlık erkek manda dağıtımı yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği arasında yapılacak olan Ortak İş Birliği Protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebini’ görüştü. Damızlık manda yetiştiricilerine sağlanacak destek hakkında konuşan Büyükkılıç, “Yarısı sizden, yarısı bizden projesi. Manda Yetiştiricileri Birliğimize teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel ürünler üretiyorlar. Çok güzel gelişmeler var. Aynı zamanda turizme de büyük katkısı olmuş oluyor dolaylı olarak” dedi.

Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.