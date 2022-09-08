Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan çekilişle Sivrihisar ilçesindeki 18 yetiştiriciye yüzde 50 hibe ile 44 adet koç teslim edildi.

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan çekilişle Sivrihisar ilçesindeki 18 yetiştiriciye yüzde 50 hibe ile 44 adet koç teslim edildi.

Geçen yıl yayınlanan, damızlık küçükbaş hayvan yatırımı ve damızlık koç, teke alımına ilişkin uygulama esasları doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği puanlama kriterlerine göre yapılan sıralama sonucunda çiftçiler destekleniyor. Puan sırasına ve sürü büyüklüğüne göre yetiştiricilere yüzde 50’si hibe olmak üzere Anadolu Merinosu, damızlık koçlar, ırk ıslahını sağlamak; et, süt ve ikiz doğum oranını artırmak üzere çiftçilere teslim ediliyor.

“Koyun ve keçi yetiştiriciliği oldukça zor bir iş”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuyla ilgili 2022 yılında yayımladığı uygulama rehberine göre Eskişehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Sivrihisar ilçesindeki koç deposundan Eskişehir ile beraber Ankara ve Bolu illerindeki yetiştiricilere de damızlık koç dağıtımı yapılacak.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, koç dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Öncelikle yapmış oldukları bu meşakkatli iş için koyun ve keçi yetiştiricilerimizi tebrik ediyorum, hepinizden Allah razı olsun. Koyun ve keçi yetiştiriciliği sığır yetiştiriciliğine göre hem doğal kaynakların tüketilmesi adına daha avantajlı hem de geri kazanımı anlamında daha avantajlı. Koyun ve keçi yetiştiriciliği oldukça zor bir iş, dağda bayırda gezmek her baba yiğidin harcı değil. Bu anlamda yetiştiricilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün gerçekleştireceğimiz çekilişimizin yetiştiricilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun” diyerek açıklamalarda bulundu.

İl Müdürü Gümüş yapmış olduğu konuşmanın ardından bizzat başlattığı çekilişle yetiştiricilere damızlık koç dağıtımını gerçekleştirdi.

Damızlık koç dağıtımının ilçelere göre sayıları ise Alpu ilçesinden 2 yetiştiriciye 4 baş, Günyüzü’nden 2 yetiştiriciye 5 baş, Han’dan 1 yetiştiriciye 1 baş, Mahmudiye’den 3 yetiştiriciye 5 baş, Mihalıççık’tan 4 yetiştiriciye 14 baş, Odunpazarı’ndan 1 yetiştiriciye 2 baş, Sivrihisar’dan 5 yetiştiriciye 13 baş olmak üzere, toplam 18 yetiştiriciye 44 baş Anadolu Merinosu damızlık koç hak sahiplerine dağıtıldı.