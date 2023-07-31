Çankırı’daki 23 köy merasında hayvanların su ihtiyacını gidermek için yüzde 100 hibeli olarak dağıtılacak 100 adet sıvat, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teslim alındı.

‘Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’ çerçevesinde Çankırı’nın 8 ilçesinde yer alan 23 köy merasına konulmak üzere 50 adet büyükbaş ve 50 adet küçükbaş olmak üzere toplamda 100 adet sıvat, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce teslim alındı. Yüzde 100 hibe ile köy meralarına yerleştirilecek sıvatlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların merada su ihtiyacını karşılayacak.

Projeyle çiftçilerin imkanlarının kolaylaşacağının altını çizen İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, “Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde ilimizde birçok proje uygulanmaktadır. Uygulanan sıvat yapımı projemiz ile meralarımızın altyapılarının iyileştirilmesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı hedefledik. Ayrıca büyükbaş ile küçükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz sürülerini her yıl periyodik olarak asıl yerleşim yerlerinden uzakta bulunan meralara götürmektedirler. Çoğu meralarda genel olarak su içme yapısı kısıtlı veya çok uzak olduğundan yetiştiriciler doğal kaynaklardan ya da kendi imkanları ile hayvanlarını sulamakta olup ciddi zorluklar yaşamaktadırlar. Bu sorunların önüne geçmek adına bu projemizi hayata geçirdik. İlimizdeki üreticilerimizi ve yetiştiricilerimizi birçok proje ile desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.