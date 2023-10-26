Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında “Yüzde 100 Game Jam” yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yüzde 100 Game Jam” yarışmasına ev sahipliği yaptı. Cumhuriyetin 100. yılında 100 gencin katılımı ile 48 saat süren yarışmanın ödül töreni ve oyun lansmanı ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşti. Başkan Yavaş yaptığı konuşmada, “Ben bilişimin her alanda kullanılabileceğini fark eden birisiyim. Seçim döneminde yapacağım projeleri, yapılmış halini gösterebildim bu sayede. Herkes çok etkilenmişti. Beypazarı Belediye Başkanı olduğum dönemde bu teknolojiyi çok kullandım. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de kullanıyorum” dedi.

Bilişimin pek çok alanda kullanılması gerektiğini vurgulayan Yavaş, “Şu anda Ankara’da 400 bine yakın üniversite öğrencisi var ve teknokentler, organize sanayiler var. İş birliği yaptıkları takdirde çok daha büyük değerler üretebileceklerinin farkındaydım. Bu yüzden ilk yaptığımız projelerden biri de bu teknoloji merkezlerini hayata geçirmek oldu. Burada açılan teknoloji merkezleri ile sanayi odalarıyla iş birliği yapılmasını düşünerek burayı açtık” diye konuştu.

Teknoloji merkezlerinin sayısının artırılacağını belirten Yavaş, şunları kaydetti:

“Bizim görevimiz sadece böyle merkezleri açıp öğrencilerin, girişimcilerin önünü açmak. İnşallah sizi hayata hazırlayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında çağımıza uygun bir şekilde bilişim sektörünü desteklemek amacıyla 100 gençle yan yana gelindi ve çalışıldı. Katılan herkese teşekkür ediyorum, başarı kazananları da tebrik ediyorum.”

Konuşmaların ardından dereceye giren gruplara ödülleri takdim edilirken, Belediye Başkanı Yavaş genç bilişimcilerin hazırladıkları oyunlar hakkında bilgiler alıp, onlarla sohbet etti.