Umre için kutsal topraklarda bulunan yüzbinlerce Müslüman, Kabe’yi tavaf ederek ibadet etti.

Yüzbinlerce Müslüman, umre için geldikleri kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiriyor. Her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Mekke’de Müslümanlar, Kabe’yi tavaf ediyor. Yeryüzünde yapılan ilk mescit olan Kabe’ye ulaşan Müslümanlar, Hacerül Esved’e ve Kabe’ye dokunmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kur’an-ı Kerim’de de adı iki defa geçen Kabe’de gözyaşı döken Müslümanlar, ibadet etmenin huzurunu yaşıyor.