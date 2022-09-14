Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından olan D-130 Karayolu Gölcük Yüzbaşılar Köprülü Kavşağında ilk etapta 550 ton aşınma tabakası asfaltı serildi. Havaların asfalt serimine uygun hale gelmesiyle birlikte 2,5 kilometre uzunluktaki yan yollarda asfalt serim çalışmalarına başlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gölcük Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı’nın yan yollarında da aşınma asfaltı serimine başladı. Yan yolun Yalova istikametinde aşınma asfalt serimi tamamlanırken; İzmit yönü, Yüzbaşılar’a ve Atatürk Mahallesi’ne ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 metre uzunluktaki yan yolun aşınma asfalt serim çalışmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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