AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle’ ziyaretleri çerçevesinde milletvekilleri ve teşkilat mensupları ile birlikte Orhangazi ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle’ ziyaretleri çerçevesinde milletvekilleri ve teşkilat mensupları ile birlikte Orhangazi ilçesini ziyaret etti.

Saha çalışmalarında Orhangazi ilçesinin farklı mahallelerinde esnaf, vatandaş ve sivil toplum örgütleri ziyaret edilerek, Bursa’nın geleceği adına taleplerini dinleyen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Orhangazi’nin kuruluşundan bu yana her dönemde hizmet anlayışlarına destek vererek, AK Parti’ye olan güvenini seçim sandıklarına yansıttı. Bizler de bu güven ve destekten güç alarak Orhangazi için en doğru hizmetleri verebilmek için teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, büyükşehir ve ilçe belediyemizle birlikte koordineli şekilde aralıksız çalışıyoruz. Partimizin merkezine aziz milletimizi koyan hizmet ve siyaset anlayışının en güzel örneklerinden birini daha burada hep birlikte veriyoruz. Bursa’nın geleceği için hemşerilerimizin görüş ve istekleri bizim için çok değerli. Bu bilinç ve Bursalı Hemşerilerimizden aldığımız güçle Bursa için çalışıyoruz ve çalışacağız” dedi.