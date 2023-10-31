Ante Grup Bilişim, Ayonix firması ile tek yetkili iş ortaklığı sözleşmesi imzaladı.

Ante Grup Bilişim, Ayonix firması ile tek yetkili iş ortaklığı sözleşmesi imzaladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; "Şirketimiz, dünyada 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren, üst düzey dünyanın en büyük yüz tanıma sistemleri alanında 20 yıla yaklaşan deneyime sahip olan Ayonix firması ile tek yetkili iş ortaklığını kapsayan temsilcilik ve distribütörlük sözleşmesini imzalamıştır. İşbu sözleşme ile tüm Türkiye isim haklarını kapsayan tanıtım, pazarlama, satış ve satış sonrası kurulum ve bakım destek hizmetleri Ante Grup Bilişim tarafından yürütülecektir" denildi. Dünyanın en küçük yüz tanıma kutusunun ise Türkiye’deki tanıtım, pazarlama ve satın alma haklarının şirkete verildiği belirtildi.

Aibox nedir?

Yapılan açıklamaya göre; Aibox, Ayonix’in uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimini müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak geliştirdiği bir yapay zeka algoritması ile IP kameralarını destekliyor. Verilen bilgiye göre; herhangi bir kamera video yönetim merkezine bağlanabiliyor. Müşterilerin halihazırda kullanmakta oldukları kameralar da bağlanacak şekilde yapılandırabilecekleri ve yüklü yapay zeka algoritmalı yazılım sayesinde cihazın kendisinde yüz tanıma özelliğini anında onaylayabilecekleri kendi web tabanlı kullanıcı arayüzüne sahip olduğu aktarıldı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sistemin tek seferde 20 yüz tanımladığı ve 20 fps hızında 100 bin kişiyi eşleştirebileceği aktarılırken, cihaz içerisinde 6 aylık geçmiş tutma kapasitesine de sahip. Yoğun insan trafiğinin söz konusu olduğu durumlarda ve mekanlarda (Alışveriş merkezleri, bankalar, okullar, hastaneler vb.) kalabalıktaki birden çok yüzü algılar, her yüzü takip eder, otomatik olarak yüzleri öğrenir, cinsiyeti, yaşı, yüzlerin gülümseme ifadesini ve mimiklerini analiz eder, insanları sayar, kategorilere ayırır, önceden kayıtlı veri tabanıyla eşleştirir, gerekli durumlarda tanımlanan parametrelere uygun olarak uyarılar ve bildirimler verir, kapılar açar."