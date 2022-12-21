Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri çerçevesinde düzenlenen Blefaroplasti ve Yüz Plastik Cerrahi Uygulamaları konulu toplantı Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesinde gerçekleşti.

Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri çerçevesinde düzenlenen Blefaroplasti ve Yüz Plastik Cerrahi Uygulamaları konulu toplantı Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesinde gerçekleşti.

Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri Toplantıları’nın, her yıl farklı bir konuyu ele alarak tartışmayı amaçladığına dikkat çeken Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Yılmaz, “Bu seneki konumuz KBB hekimlerinin yoğun ilgi duyduğu ve her geçen gün gelişmekte olan yüz plastik cerrahisi. Konuyla ilgili bu yıl düzenlediğimiz altıncı toplantımız. Başkent Üniversitesi KBB Anabilim Dalı’nın Yüz Plastik Cerrahisi konusunda gerek yetiştirdiği hekimlerin, gerekse düzenlediği toplantıların camiamız tarafından takdirle izlenmesinden mutluluk duyuyoruz. Yüz Plastik Cerrahisinin önemli alt konularından biri olan göz kapağı estetiğini ve çeşitli uygulamaları konuşacağımız toplantımıza ev sahipliği yapan Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Birol Özer’e, sunumlarıyla katkıda bulunan, ilgi gösterip katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederim’’ dedi.

İlk üç oturumda Prof. Dr. Alper Nabi Erkan, Doç. Dr. Volkan Akdoğan, Doç. Dr. Erkan Eşki’nin başkanlıklarıyla, göz kapağı cerrahisinde ameliyat öncesi değerlendirme, üst göz kapağı cerrahisi, alt göz kapağı cerrahisi, göz kapağı cerrahisinin komplikasyonları, bişektomi, dudak kaldırma, kaş kaldırma yöntemleri, yağ grefti ile yüz gençleştirme, yüzde botoks uygulamalarının uzman hekimlerce sunumları yapıldı. Doç. Dr. Evren Hızal’ın başkanlığında dördüncü oturumda canlı cerrahi uygulamaları katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.